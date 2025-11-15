Greece Talks: Πώς βλέπουν το αύριο της Φιλοξενίας τρεις σημαντικοί εκπρόσωποί της

Στο πάνελ Hoteliers : Guardians of Destination του Greece Talks 2025, τρεις από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της ελληνικής φιλοξενίας ανέλυσαν τον ρόλο του ξενοδοχείου ως φορέα ταυτότητας, βιωσιμότητας και τοπικής ανάπτυξης. Ο Πάνος Παλαιολόγος, Founder και CEO της HotelBrain Group , ο Ηλίας Κοκοτός , Director of Business Development της Elounda Collection Hotels & Resorts , και ο Μάρκος Χαϊδεμένος, Managing Director της Canaves Collection , συνομίλησαν για την ουσία της σύγχρονης φιλοξενίας. Τη συζήτηση συντόνισε ο Κώστας Παναγάκης , Founder και Principal της Travelworks .



Διαβάστε περισσότερα στο



Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.