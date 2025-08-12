Αποστολή στο Νότιο Πήλιο: Αλατάς-Μηλίνα, δύο ανεξερεύνητοι προορισμοί αυθεντικής ομορφιάς
Αποστολή στο Νότιο Πήλιο: Αλατάς-Μηλίνα, δύο ανεξερεύνητοι προορισμοί αυθεντικής ομορφιάς
Εξερευνώντας τα «κρυμμένα» διαμάντια του Νότιου Πηλίου.
Δεν είχα εξερευνήσει επαρκώς το Νότιο Πήλιο στις προηγούμενες επισκέψεις μου. Αυτή τη φορά όμως ήρθα με διαφορετική διάθεση, αποφασισμένος να το γνωρίσω όπως του αξίζει, να αποκτήσω μία αληθινά πλήρη εικόνα για ένα σύμπαν, που δεν είναι καθόλου τυχαίο πως έχει κερδίσει τόσους ταξιδιώτες. Φτάνοντας στην περιοχή, επιλέξαμε να πάρουμε μια πρώτη γεύση από αυτόν τον μαγευτικό προορισμό. Και αυτή η αρχική επαφή ήταν στη Μηλίνα και στο μυστηριώδες νησάκι Αλατάς.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα