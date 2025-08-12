Αποστολή στο Νότιο Πήλιο: Αλατάς-Μηλίνα, δύο ανεξερεύνητοι προορισμοί αυθεντικής ομορφιάς
TRAVEL.GR

Αποστολή στο Νότιο Πήλιο: Αλατάς-Μηλίνα, δύο ανεξερεύνητοι προορισμοί αυθεντικής ομορφιάς

Εξερευνώντας τα «κρυμμένα» διαμάντια του Νότιου Πηλίου.

Αποστολή στο Νότιο Πήλιο: Αλατάς-Μηλίνα, δύο ανεξερεύνητοι προορισμοί αυθεντικής ομορφιάς
Δεν είχα εξερευνήσει επαρκώς το Νότιο Πήλιο στις προηγούμενες επισκέψεις μου. Αυτή τη φορά όμως ήρθα με διαφορετική διάθεση, αποφασισμένος να το γνωρίσω όπως του αξίζει, να αποκτήσω μία αληθινά πλήρη εικόνα για ένα σύμπαν, που δεν είναι καθόλου τυχαίο πως έχει κερδίσει τόσους ταξιδιώτες. Φτάνοντας στην περιοχή, επιλέξαμε να πάρουμε μια πρώτη γεύση από αυτόν τον μαγευτικό προορισμό. Και αυτή η αρχική επαφή ήταν στη Μηλίνα και στο μυστηριώδες νησάκι Αλατάς.

Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης