Η μοναδική μουσική παράδοση της Σκύρου
Λαούτα, κλαρίνα και βιολιά αφηγούνται μελωδικά όλες τις θρυλικές ιστορίες του τόπου και των ανθρώπων του.
Τα σκυριανά γλέντια κρατούν, όσο λίγα στην Ελλάδα, την παράδοση των αρχαίων χρόνων ζωντανή. Μέσα από τοπικές γιορτές και έθιμα, οι παλιοί σκοποί αναβιώνουν συγκινητικά και πανηγυρικά, ενώ μερικοί νέοι δεξιοτέχνες κρατούν τον πήχη της τέχνης τους ψηλά.
«Της ελιάς, της ελιάς τα φυλλαράκια
Θα τα κάνω φορεσιά, αμάν, αμάν!»
Η Σκύρος βρίσκεται σε ιδιαίτερα χαρακτηριστική θέση στο κέντρο του Αιγαίου, στο σταυροδρόμι Ανατολής και Δύσης. Η γεωγραφική της θέση και οι θαλάσσιες οδοί την συνέδεσαν ιστορικά με την Κωνσταντινούπολη και την Προποντίδα, με τα μικρασιατικά παράλια αλλά και με τη γειτονική Εύβοια, γεγονός που διαμόρφωσε την προσωπικότητά της σε όλα τα επίπεδα και φυσικά στη μουσική.
Η σκυριανή μουσική, με ρίζες στη βυζαντινή παράδοση, αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτιστικής ταυτότητας του νησιού. Ποικιλία σκοπών και τραγουδιών καλύπτει ολόκληρο τον κύκλο του έτους και της ζωής, από τις γιορτές και τις εποχικές εκδηλώσεις μέχρι τους λεγόμενους «οικογενειακούς» σκοπούς, που συνδέονται με συγκεκριμένες οικογένειες και τις δικές τους παραδόσεις. Η Σκύρος έχει τα δικά της νανουρίσματα, κανατσίσματα (ταχταρίσματα), παιδικά τραγούδια, παινέματα του αρραβώνα και του γάμου, μοιρολόγια και διάφορα άλλα τραγούδια της καθημερινότητας. Καθετί εδώ, σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο, μοιάζει να μπορεί να χορευτεί και να τραγουδηθεί.
