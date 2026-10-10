Παιχνίδι με τη γατούλα μας: 7 λάθη που καταστρέφουν τη χαρά της χωρίς να το καταλαβαίνουμε
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Παιχνίδι με τη γατούλα μας: 7 λάθη που καταστρέφουν τη χαρά της χωρίς να το καταλαβαίνουμε

Ανάμεσα στις καθημερινές ανάγκες της γατούλας μας είναι αναμφισβήτητα και το παιχνίδι,

Παιχνίδι με τη γατούλα μας: 7 λάθη που καταστρέφουν τη χαρά της χωρίς να το καταλαβαίνουμε
Η γατούλα μας είναι ένα από τα πολυτιμότερα πλάσματα στη ζωή μας. Ένα γουργουρητό της αρκεί για να ξεχάσουμε τις δυσκολίες της ημέρας και να ζεστάνει την καρδιά μας, ενώ η παρουσία της από μόνη της είναι η χαρά της ζωής.

Γι’ αυτό, ως υπεύθυνοι και στοργικοί κηδεμόνες, επιθυμούμε να της προσφέρουμε ασφάλεια, φροντίδα και αγάπη. Ανάμεσα στις καθημερινές της ανάγκες βρίσκεται και το παιχνίδι, το οποίο αποτελεί μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να κινηθεί, να χρησιμοποιήσει το μυαλό της και να εκτονώσει την ενέργειά της.

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