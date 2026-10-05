Ο κανόνας της γιαγιάς – Τι είναι και πώς μπορείτε να τον εφαρμόζετε καθημερινά στην εκπαίδευση του σκύλου σας

Ο κανόνας της γιαγιάς είναι ένας τρόπος να εκπαιδεύσουμε τον σκύλο μας, ο οποίος προέρχεται από αυτά που ακούγαμε εμείς σαν παιδιά.