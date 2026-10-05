Ο κανόνας της γιαγιάς – Τι είναι και πώς μπορείτε να τον εφαρμόζετε καθημερινά στην εκπαίδευση του σκύλου σας
Ο κανόνας της γιαγιάς – Τι είναι και πώς μπορείτε να τον εφαρμόζετε καθημερινά στην εκπαίδευση του σκύλου σας
Ο κανόνας της γιαγιάς είναι ένας τρόπος να εκπαιδεύσουμε τον σκύλο μας, ο οποίος προέρχεται από αυτά που ακούγαμε εμείς σαν παιδιά.
Πολλές φορές ψάχνουμε και διαβάζουμε άρθρα και βιβλία ολόκληρα για την εκπαίδευση του σκύλου μας. Θέλουμε να μάθουμε όσα περισσότερα μπορούμε, για να δείξουμε στον τετράποδο φίλο μας νέα πράγματα και να επικοινωνούμε καλύτερα.
Η θετική εκπαίδευση είναι ο καλύτερος τρόπος να μάθει ο σκύλος μας, αφού επιβραβεύεται για κάτι που επιλέγει να κάνει. Η πρώτη που εκπαιδεύει τον σκύλο μας είναι η μαμά του, όταν είναι με τα άλλα κουτάβια και του μαθαίνει όρια, αλλά και την αγάπη. Εμείς οι άνθρωποι έχουμε εκπαιδευτεί πρώτα από τη μαμά μας και κάποιοι από τη γιαγιά μας.
Σαν παιδιά θέλαμε να φάμε γλυκό, αποφεύγοντας το φαγητό. Προτιμούσαμε το σουβλάκι από τα όσπρια, θέλαμε να βγούμε να παίξουμε ή να δούμε τηλεόραση, χωρίς να έχουμε κάνει τα μαθήματά μας. Τι μας έλεγαν λοιπόν; «Φάε πρώτα τις φακές σου, για να φας μετά σοκολάτα» και άλλες τέτοιες προτροπές σε αυτή τη λογική. Διαβάστε τη συνέχεια εδώ
Η θετική εκπαίδευση είναι ο καλύτερος τρόπος να μάθει ο σκύλος μας, αφού επιβραβεύεται για κάτι που επιλέγει να κάνει. Η πρώτη που εκπαιδεύει τον σκύλο μας είναι η μαμά του, όταν είναι με τα άλλα κουτάβια και του μαθαίνει όρια, αλλά και την αγάπη. Εμείς οι άνθρωποι έχουμε εκπαιδευτεί πρώτα από τη μαμά μας και κάποιοι από τη γιαγιά μας.
Σαν παιδιά θέλαμε να φάμε γλυκό, αποφεύγοντας το φαγητό. Προτιμούσαμε το σουβλάκι από τα όσπρια, θέλαμε να βγούμε να παίξουμε ή να δούμε τηλεόραση, χωρίς να έχουμε κάνει τα μαθήματά μας. Τι μας έλεγαν λοιπόν; «Φάε πρώτα τις φακές σου, για να φας μετά σοκολάτα» και άλλες τέτοιες προτροπές σε αυτή τη λογική. Διαβάστε τη συνέχεια εδώ
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