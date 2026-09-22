Τα 9 ζώα που κοιμούνται ελάχιστα
Τα 9 ζώα που κοιμούνται ελάχιστα
Υπάρχουν ζώα που κοιμούνται ελάχιστα ή με έναν δικό τους τρόπο, γιατί μόνο έτσι μπορούν να είναι σε μόνιμη επιφυλακή και να επιβιώσουν.
Ο ύπνος είναι ζωτικής σημασίας για τη σωματική και πνευματική μας υγεία, καθώς επιτρέπει στον οργανισμό να επιδιορθωθεί και να λειτουργήσει σωστά. Αυτό ισχύει τόσο για τους ανθρώπους όσο και για τα ζώα. Χωρίς ύπνο δεν υπάρχει ζωή. Τότε πώς γίνεται και μερικά ζώα κοιμούνται ελάχιστα;
Αντίθετα με κάποια είδη που κοιμούνται ώρες ατελείωτες, υπάρχουν άλλα που με την εξέλιξη των ετών έχουν αναπτύξει πολύ ιδιαίτερους κύκλους ανάπαυσης. Αυτά τα ζώα κοιμούνται ελάχιστα ή με έναν δικό τους ιδιαίτερο τρόπο, γιατί πολύ απλά μόνο έτσι μπορούν να είναι σε μόνιμη επιφυλακή και να επιβιώσουν.
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Αντίθετα με κάποια είδη που κοιμούνται ώρες ατελείωτες, υπάρχουν άλλα που με την εξέλιξη των ετών έχουν αναπτύξει πολύ ιδιαίτερους κύκλους ανάπαυσης. Αυτά τα ζώα κοιμούνται ελάχιστα ή με έναν δικό τους ιδιαίτερο τρόπο, γιατί πολύ απλά μόνο έτσι μπορούν να είναι σε μόνιμη επιφυλακή και να επιβιώσουν.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
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