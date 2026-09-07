Μπορεί ο σκύλος σας να φάει μπανάνα; Τι πρέπει να προσέξετε πριν του δώσετε
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Μπορεί ο σκύλος σας να φάει μπανάνα; Τι πρέπει να προσέξετε πριν του δώσετε

Οι μπανάνες είναι γεμάτες θρεπτικά συστατικά. Πριν όμως δώσετε στον σκύλο σας, πρέπει να γνωρίζετε κάποια πράγματα.

Μπορεί ο σκύλος σας να φάει μπανάνα; Τι πρέπει να προσέξετε πριν του δώσετε
Ετοιμάζεστε να φάτε μία μπανάνα, όταν νιώθετε τον σκύλο σας να σας καρφώνει με το βλέμμα του, ενώ γλείφεται και μικρές λιμνούλες σάλιου έχουν σχηματιστεί μπροστά του.

Αν αντέχετε να την μοιραστείτε μαζί του, κάντε το. Οι μπανάνες είναι βασικά ακίνδυνες για τους σκύλους. Μάλιστα αποτελούν μία υγιεινή και θρεπτική επιλογή που όμως πρέπει να καταναλώνεται με μέτρο, πάντα, λόγω της υψηλής περιεκτικότητας σε ζάχαρη.

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