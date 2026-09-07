Βρέθηκαν μέσα σε αρχαία κατοικία ψηφιδωτά με μια γάτα και έναν σκύλο- Είναι γραμμένα τα ονόματά τους

Ένα εντυπωσιακό ψηφιδωτό ηλικίας σχεδόν 2.000 ετών έφερε στο φως μια μικρή αλλά ιδιαίτερη λεπτομέρεια από την καθημερινή ζωή των κατοίκων μιας πλούσιας ρωμαϊκής βίλας στην Τουρκία.

Ανάμεσα στις 15 παραστάσεις του ψηφιδωτού υπάρχουν δύο ζώα που φαίνεται πως είχαν ξεχωριστή θέση στη ζωή των ανθρώπων που έμεναν εκεί.

Η βίλα ανακαλύφθηκε πρόσφατα κάτω από την αρχαία πόλη Αδραμμύτιο (στα τουρκικά Edremit), που βρίσκεται στις τουρκικές ακτές. Χρονολογείται από τα τέλη του 2ου έως τον 3ο αιώνα μ.Χ. και αποτελείται από τρεις μεγάλες αίθουσες. Στην πιθανότατα κύρια αίθουσα υποδοχής, βρέθηκε το μεγαλύτερο και πιο εντυπωσιακό ψηφιδωτό της βίλας. Έχει διαστάσεις περίπου 5 επί 3,5 μέτρα και αποτελείται από 15 πάνελ.