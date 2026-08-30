5 φυλές σκύλων με καταγωγή από το Μεξικό
5 φυλές σκύλων με καταγωγή από το Μεξικό
Μπορεί οι φυλές σκύλων με καταγωγή από το Μεξικό να είναι λίγες, όμως είναι πολύ ιδιαίτερες και με πλούσια και ενδιαφέρουσα ιστορία.
Μπορεί οι φυλές σκύλων με καταγωγή από το Μεξικό να είναι λίγες, όμως είναι πολύ ιδιαίτερες και με πλούσια και ενδιαφέρουσα ιστορία, η οποία ανάγεται στους αρχαίους πολιτισμούς των Αζτέκων και των Τολτέκων αλλά και ακόμη πιο πίσω στον χρόνο.
Το Μεξικό, όπως γνωρίζουμε, διαθέτει μία από τις αρχαιότερες καταγεγραμμένες ιστορίες αλληλεπίδρασης ανθρώπων και σκύλων. Οι Αζτέκοι, οι Μάγια και άλλοι προϊσπανικοί πολιτισμοί πίστευαν ότι οι σκύλοι είχαν διάφορους ρόλους πέρα από αυτόν του συντρόφου. Θεωρούνταν, μεταξύ άλλων, οδηγοί και συνοδοί των νεκρών στη μετά θάνατον ζωή, προστάτες του σπιτιού και σύμβολα θεϊκής παρουσίας.
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Το Μεξικό, όπως γνωρίζουμε, διαθέτει μία από τις αρχαιότερες καταγεγραμμένες ιστορίες αλληλεπίδρασης ανθρώπων και σκύλων. Οι Αζτέκοι, οι Μάγια και άλλοι προϊσπανικοί πολιτισμοί πίστευαν ότι οι σκύλοι είχαν διάφορους ρόλους πέρα από αυτόν του συντρόφου. Θεωρούνταν, μεταξύ άλλων, οδηγοί και συνοδοί των νεκρών στη μετά θάνατον ζωή, προστάτες του σπιτιού και σύμβολα θεϊκής παρουσίας.
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