7 μυστικά του κάβουρα- Έχει αναγνωριστεί επίσημα ως συναισθανόμενο ον
7 μυστικά του κάβουρα- Έχει αναγνωριστεί επίσημα ως συναισθανόμενο ον
Ένα από τα πιο γνωστά και θαυμαστά ζώα του βυθού παραμένει μυστήριο για τους περισσότερους.
Στις ελληνικές θάλασσες συναντάμε συνήθως τον κοινό κάβουρα, την καβουρομάνα και το εισβολικό μπλε καβούρι που εξαπλώνεται στις ακτές και τις λιμνοθάλασσες.
Υπάρχουν όμως εντυπωσιακά είδη καβουριών που δύσκολα θα δείτε ποτέ από κοντά, καθώς βρίσκονται σε διάφορα μήκη και πλάτη του κόσμου.
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Υπάρχουν όμως εντυπωσιακά είδη καβουριών που δύσκολα θα δείτε ποτέ από κοντά, καθώς βρίσκονται σε διάφορα μήκη και πλάτη του κόσμου.
Διαβάστε περισσότερα το topetmou.gr
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