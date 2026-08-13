7 μυστικά του κάβουρα- Έχει αναγνωριστεί επίσημα ως συναισθανόμενο ον
TOPETMOU

7 μυστικά του κάβουρα- Έχει αναγνωριστεί επίσημα ως συναισθανόμενο ον

Ένα από τα πιο γνωστά και θαυμαστά ζώα του βυθού παραμένει μυστήριο για τους περισσότερους.

7 μυστικά του κάβουρα- Έχει αναγνωριστεί επίσημα ως συναισθανόμενο ον
Στις ελληνικές θάλασσες συναντάμε συνήθως τον κοινό κάβουρα, την καβουρομάνα και το εισβολικό μπλε καβούρι που εξαπλώνεται στις ακτές και τις λιμνοθάλασσες.

Υπάρχουν όμως εντυπωσιακά είδη καβουριών που δύσκολα θα δείτε ποτέ από κοντά, καθώς βρίσκονται σε διάφορα μήκη και πλάτη του κόσμου.

Διαβάστε περισσότερα το topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network