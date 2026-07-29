Μπαλενοφόρα φάλαινα κάνει βόλτες στον Παγασητικό. Ποιο σημαντικό όργανο της λείπει
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Μπαλενοφόρα φάλαινα κάνει βόλτες στον Παγασητικό. Ποιο σημαντικό όργανο της λείπει

Πόσο συχνά έχουμε την ευκαιρία να δούμε μια μπαλενοφόρα φάλαινα να κολυμπάει στα ίδια νερά με εμάς;

Μπαλενοφόρα φάλαινα κάνει βόλτες στον Παγασητικό. Ποιο σημαντικό όργανο της λείπει
Όσοι βρίσκονται στον Παγασητικό Κόλπο αυτές τις μέρες ίσως είναι από τους τυχερούς που συναντήσουν ένα τέτοιο κήτος. Εδώ και λίγες μέρες, οι αρχές του Βόλου, οι αλιείς και οι κάτοικοι έχουν ενημερώσει το Ερευνητικό Κέντρο Διάσωσης και Περίθαλψης Κητωδών «Αρίων» για την εμφάνιση μιας φάλαινας ανοιχτά της περιοχής.

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