Μπαλενοφόρα φάλαινα κάνει βόλτες στον Παγασητικό. Ποιο σημαντικό όργανο της λείπει

Πόσο συχνά έχουμε την ευκαιρία να δούμε μια μπαλενοφόρα φάλαινα να κολυμπάει στα ίδια νερά με εμάς;