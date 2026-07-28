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6 καλοκαιρινά φρούτα που μπορεί να απολαύσει με ασφάλεια ο σκύλος σας
TOPETMOU

6 καλοκαιρινά φρούτα που μπορεί να απολαύσει με ασφάλεια ο σκύλος σας

Πολλά φρούτα μπορούν να καταναλωθούν με ασφάλεια από τους σκύλους, αρκεί να προσφέρονται με μέτρο και σωστά προετοιμασμένα.

6 καλοκαιρινά φρούτα που μπορεί να απολαύσει με ασφάλεια ο σκύλος σας
Το καλοκαίρι είναι η ιδανική περίοδος για παιχνίδια στην παραλία και στιγμές χαλάρωσης μαζί με τον σκύλο μας. Παράλληλα πολλοί από εμάς απολαμβάνουμε τα φρούτα της εποχής, με τις επιλογές να είναι πάρα πολλές. Είναι λοιπόν φυσικό να αναρωτιόμαστε αν μπορούμε να μοιραστούμε αυτές τις καλοκαιρινές λιχουδιές με τον τετράποδο φίλο μας.

Η απάντηση είναι πως πολλά φρούτα μπορούν να καταναλωθούν με ασφάλεια από τους σκύλους, αρκεί να προσφέρονται με μέτρο και σωστά προετοιμασμένα. Περιέχουν βιταμίνες, αντιοξειδωτικά και φυτικές ίνες που μπορούν να συμπληρώσουν μια ισορροπημένη διατροφή.

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