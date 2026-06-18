Αλεπουδάκι βρέθηκε δηλητηριασμένο- Δίνει μάχη για τη ζωή του
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Αλεπουδάκι βρέθηκε δηλητηριασμένο- Δίνει μάχη για τη ζωή του

Ένας περαστικός είδε μια αλεπού στη μέση του δρόμου. Τη μάζεψε και τη μετέφερε για βοήθεια στο Σύλλογο Τουλίπα Γουλιμή.

Αλεπουδάκι βρέθηκε δηλητηριασμένο- Δίνει μάχη για τη ζωή του
Όλα αυτά συνέβησαν στον Ευρώτα, όπου τελικά η μικρή αλεπού ζούσε αλλά ήταν σε κρίσιμη κατάσταση. Ο κύριος αυτός αφού επικοινώνησε με τον Σύλλογο Τουλίπα Γουλιμή, την ΜΚΟ με έδρα την Νεάπολη Λακωνίας, μετέφερε το ζωάκι στον Σταθμό Πρώτων Βοηθειών Άγριων Ζώων. Ο κτηνίατρος του συλλόγου κ. Αντρέας Θερμολιάς ήρθε σε συνεννόηση με τον κτηνίατρο της ΑΝΙΜΑ κ. Γρηγόρη Μαρκάκη για την αγωγή που θα δώσουν στην αλεπού.

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