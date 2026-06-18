Αλεπουδάκι βρέθηκε δηλητηριασμένο- Δίνει μάχη για τη ζωή του

Ένας περαστικός είδε μια αλεπού στη μέση του δρόμου. Τη μάζεψε και τη μετέφερε για βοήθεια στο Σύλλογο Τουλίπα Γουλιμή.