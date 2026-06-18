Αλεπουδάκι βρέθηκε δηλητηριασμένο- Δίνει μάχη για τη ζωή του
Αλεπουδάκι βρέθηκε δηλητηριασμένο- Δίνει μάχη για τη ζωή του
Ένας περαστικός είδε μια αλεπού στη μέση του δρόμου. Τη μάζεψε και τη μετέφερε για βοήθεια στο Σύλλογο Τουλίπα Γουλιμή.
Όλα αυτά συνέβησαν στον Ευρώτα, όπου τελικά η μικρή αλεπού ζούσε αλλά ήταν σε κρίσιμη κατάσταση. Ο κύριος αυτός αφού επικοινώνησε με τον Σύλλογο Τουλίπα Γουλιμή, την ΜΚΟ με έδρα την Νεάπολη Λακωνίας, μετέφερε το ζωάκι στον Σταθμό Πρώτων Βοηθειών Άγριων Ζώων. Ο κτηνίατρος του συλλόγου κ. Αντρέας Θερμολιάς ήρθε σε συνεννόηση με τον κτηνίατρο της ΑΝΙΜΑ κ. Γρηγόρη Μαρκάκη για την αγωγή που θα δώσουν στην αλεπού.
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