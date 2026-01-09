Γιατί βλέπουμε κατσαρίδες τον χειμώνα; Οι λόγοι που ίσως δεν γνωρίζαμε
Γιατί βλέπουμε κατσαρίδες τον χειμώνα; Οι λόγοι που ίσως δεν γνωρίζαμε
Όσοι ζούμε σε πόλεις βλέπουμε πως o εφιάλτης του καλοκαιριού επιστρέφει! Μιλάμε για τις κατσαρίδες του χειμώνα.
Το καλοκαίρι είναι συνυφασμένο με τη μυρωδιά του αντηλιακού, το καρπούζι και την άμμο στο σώμα μας. Έχει όμως και έναν εφιάλτη -για πολλούς-, τα γνωστά, φτερωτά έντομα, τις κατσαρίδες. Όσο περνάνε τα χρόνια όμως, γίνεται όλο και πιο σύνηθες να βλέπουμε κατσαρίδες και τον χειμώνα.
Σε κάποιους από εμάς και μόνο το άκουσμα της λέξης μάς προκαλεί νευρικότητα, κνησμό, τρόμο. Υποφέρουμε το καλοκαίρι, προσπαθούμε να τις εξολοθρεύσουμε με όποιο τρόπο μπορούμε και περιμένουμε να έρθει ο χειμώνας για να απαλλαγούμε από την παρουσία τους. Όσοι ζούμε όμως σε πόλεις, βλέπουμε πως o εφιάλτης του καλοκαιριού επιστρέφει! Όχι τόσο τακτικά όσο τις βλέπαμε τους προηγούμενους μήνες, αλλά η παρουσία τους είναι εμφανής, ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα. Ας δούμε για ποιους λόγους μπορεί να συμβαίνει αυτό:
– Ήπιοι χειμώνες. Σε αρκετές πόλεις της Ελλάδας, ο χειμώνας έχει αντικατασταθεί από το φθινόπωρο. Η θερμοκρασία δεν πέφτει κάτω από τους 10oC συχνά, παρά μόνο για μερικές εβδομάδες. Η κατσαρίδα λοιπόν βρίσκει ένα φιλόξενο περιβάλλον τον χειμώνα, αφού δεν απειλείται από τις χαμηλές θερμοκρασίες. Διατηρεί τις φωλιές που έφτιαξε το προηγούμενο διάστημα και σε κάποιες περιπτώσεις αναπαράγεται όπως ακριβώς το καλοκαίρι.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Σε κάποιους από εμάς και μόνο το άκουσμα της λέξης μάς προκαλεί νευρικότητα, κνησμό, τρόμο. Υποφέρουμε το καλοκαίρι, προσπαθούμε να τις εξολοθρεύσουμε με όποιο τρόπο μπορούμε και περιμένουμε να έρθει ο χειμώνας για να απαλλαγούμε από την παρουσία τους. Όσοι ζούμε όμως σε πόλεις, βλέπουμε πως o εφιάλτης του καλοκαιριού επιστρέφει! Όχι τόσο τακτικά όσο τις βλέπαμε τους προηγούμενους μήνες, αλλά η παρουσία τους είναι εμφανής, ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα. Ας δούμε για ποιους λόγους μπορεί να συμβαίνει αυτό:
– Ήπιοι χειμώνες. Σε αρκετές πόλεις της Ελλάδας, ο χειμώνας έχει αντικατασταθεί από το φθινόπωρο. Η θερμοκρασία δεν πέφτει κάτω από τους 10oC συχνά, παρά μόνο για μερικές εβδομάδες. Η κατσαρίδα λοιπόν βρίσκει ένα φιλόξενο περιβάλλον τον χειμώνα, αφού δεν απειλείται από τις χαμηλές θερμοκρασίες. Διατηρεί τις φωλιές που έφτιαξε το προηγούμενο διάστημα και σε κάποιες περιπτώσεις αναπαράγεται όπως ακριβώς το καλοκαίρι.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα