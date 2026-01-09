Αίγινα: Διασώθηκε τραυματισμένο φλαμίνγκο στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου
Αίγινα: Διασώθηκε τραυματισμένο φλαμίνγκο στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου
Το πτηνό μεταφέρθηκε για περίθαλψη στον σταθμό της ΑΝΙΜΑ.
Τα φλαμίνγκο είναι πραγματικά υπέροχα πλάσματα και αν κάποιος έχει την τύχη να τα συναντήσει στη ζωή του δεν υπάρχει περίπτωση να μην σταθεί να τα θαυμάζει.
Κατά καιρούς έχουν καταγραφεί εμφανίσεις φλαμίνγκο σε διάφορες περιοχές της χώρας. Μία ακόμη τέτοια περίπτωση σημειώθηκε πρόσφατα στην Αίγινα, όπου φλαμίνγκο εντοπίστηκε στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου, όπως μας ενημερώνει η ΑΝΙΜΑ (Σύλλογος Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής).
Σύμφωνα με τα όσα διαβάζουμε στη δημοσίευσή τους στο Facebook, το φλαμίνγκο τις πρώτες μέρες έδειχνε υγιές και ιδιαίτερα ζωηρό. Πετούσε, όμως δεν άφηνε κανέναν να το πλησιάσει.
Οι άνθρωποι της ΑΝΙΜΑ γνώριζαν ότι ένα σμήνος φλαμίνγκο είχε μείνει στο Αγκίστρι και ότι πολλά από αυτά τα πλάσματα επιλέγουν να περνούν τον χειμώνα τους στην Ψήφτα Μεθάνων. Οπότε αποφάσισαν να παρακολουθούν το φλαμίνγκο που είχε μείνει στην Αίγινα, χωρίς να παρεμβαίνουν, ώστε να διαπιστώσουν ότι όντως είναι υγιές και δεν έχει τραυματιστεί.
