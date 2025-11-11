Όσα πρέπει να γνωρίζετε για το Ηλεκτρονικό Βιβλιάριο Ζώου Συντροφιάς- Τι αλλάζει
Το χάρτινο βιβλιάριο που είχατε μέχρι τώρα αντικαθίσταται από το Ηλεκτρονικό Βιβλιάριο Ζώου Συντροφιάς. Δείτε πώς γίνεται αυτό.
Η υγεία είναι ένα από τα βασικά πράγματα που απασχολεί όποιον έχει υιοθετήσει έναν σκύλο, μια γάτα ή άλλο κατοικίδιο.
Ως τώρα, η κατάσταση της υγείας του ζώου αποτυπωνόταν στο γνωστό χάρτινο βιβλιάριο. Εκεί υπήρχε το όνομα, η ηλικία, ο αριθμός του microchip, οι εξετάσεις, οι εμβολιασμοί, οι επεμβάσεις και ό,τι άλλο αφορούσε την κτηνιατρική φροντίδα. Ανά πάσα ώρα και στιγμή έπρεπε όπου πάμε με το κατοικίδιό μας να έχουμε μαζί και το βιβλιάριο, είτε ήταν βόλτα στα μαγαζιά είτε διακοπές.
