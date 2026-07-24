Το protothema στο Προεδρικό μέγαρο λίγες ώρες πριν τη δεξίωση Τασούλα για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας
Το protothema στο Προεδρικό μέγαρο λίγες ώρες πριν τη δεξίωση Τασούλα για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας
Έχουν αποσταλεί περίπου 1.700 προσκλήσεις - Για τρίτη φορά στην ιστορία της η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο εσωτερικό του Μεγάρου λόγω των καιρικών προβλέψεων, με αλλαγές τόσο στη φιλοξενία όσο και στο μενού που θα προσφερθεί στους προσκεκλημένους
Σε λίγες ώρες ανοίγει τις πύλες του το Προεδρικό Μέγαρο για την δεξίωση που παραθέτει ο Κώστας Τασούλας, με αφορμή τη συμπλήρωση των 52 χρόνων από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας.
Το protothema.gr μπήκε στα ενδότερα του υπέροχου, ιστορικού κτίσματος και κατέγραψε τις πυρετώδεις προετοιμασίες.
«Μαέστρος», η ψυχή της προεδρίας, ο διευθυντής του ιδιαίτερου γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας Βασίλης Νταβώνης, ο οποίος μας μιλά για τις ετοιμασίες και μας εξηγεί γιατί θα είναι διαφορετική η φετινή εκδήλωση.
Διαβάστε περισσότερα: video.protothema.gr
Το protothema.gr μπήκε στα ενδότερα του υπέροχου, ιστορικού κτίσματος και κατέγραψε τις πυρετώδεις προετοιμασίες.
«Μαέστρος», η ψυχή της προεδρίας, ο διευθυντής του ιδιαίτερου γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας Βασίλης Νταβώνης, ο οποίος μας μιλά για τις ετοιμασίες και μας εξηγεί γιατί θα είναι διαφορετική η φετινή εκδήλωση.
Διαβάστε περισσότερα: video.protothema.gr
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