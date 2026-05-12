Σπυρόπουλος και Τσόχος στο protothema: Υποτίμησαν την ΑΕΚ φέτος, MVP του πρωταθλήματος είναι ο Ηλιόπουλος
Η απίθανη σειρά γεγονότων έξω από τις τέσσερις γραμμές για τον ΠΑΟΚ και η κουβέντα που θα γίνει για τον Μεντιλίμπαρ με τον... Μεντιλίμπαρ, στην εκπομπή του protothema.gr «Win Win» με τον Αλέξη Σπυρόπουλο και Μιχάλη Τσόχο
Η κατάκτηση του πρωταθλήματος από την AEK «πρωταγωνίστησε» στο τρίτο επεισόδιο της εκπομπής «Win Win» από το protothema.gr με τον Αλέξη Σπυρόπουλο και τον Μιχάλη Τσόχο.
Χαρακτήρισαν δίκαιη την κατάκτηση του τίτλου από την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε του πρωταθλήματος και υπογράμμισαν τον σημαντικό ρόλο που είχε σε αυτήν την επιτυχία ο ιδιοκτήτης της ομάδας, Μάριος Ηλιόπουλος. Την ίδια στιγμή, ειδική μνεία έγινε και στη στενή συνεργασία του Σέρβου προπονητή με τον Χαβιέρ Διευθυντή Ποδοσφαίρου της ΠΑΕ ΑΕΚ Χαβιέρ Ριμπάλτα που είχε και πολύ σύντομα αποτελέσματα.
