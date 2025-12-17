Ο Chef θα παρουσιάσει μέσα από τα ψηφιακά του κανάλια (Instagram, Facebook και YouTube) δύο νέες σειρές επεισοδίων, βασισμένες σε ένα φρέσκο concept, ειδικά σχεδιασμένο για την AEG
Διαρροή δεδομένων από το Pornhub: Στα χέρια χάκερ δεδομένα για αναζητήσεις και βίντεο
Διαρροή δεδομένων από το Pornhub: Στα χέρια χάκερ δεδομένα για αναζητήσεις και βίντεο
Ο ιστότοπος παραδέχτηκε την παραβίαση, αλλά υποστηρίζει ότι επηρεάστηκε περιορισμένος αριθμός χρηστών
Χάκερ απέκτησαν πρόσβαση στο ιστορικό αναζήτησης και στις συνήθειες προβολής χρηστών του Pornhub, αυτών που έχουν συνδρομή premium.
Οι δράστες, που υποστηρίζουν ότι ανήκουν στην ομάδα ShinyHunters, απέκτησαν πρόσβαση σε πάνω από 200 εκατομμύρια εγγραφές δεδομένων. Μεταξύ τους διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δεδομένα για αναζητήσεις και προβολές βίντεο, αλλά και του τόπου όπου ζουν τα εν λόγω μέλη.
Επιπλέον οι δράστες εκβιάζουν το Pornhub, το οποίο ανήκει σε καναδική εταιρεία, και ζητούν πληρωμή σε bitcoin για να μην δημοσιεύσουν τα δεδομένα και να τα διαγράψουν.
Ο ιστότοπος παραδέχτηκε την παραβίαση και την απέδωσε σε επίθεση στην Mixpanel, εταιρεία που παρείχε δεδομένα αναγνωσιμότητας στο Pornhub. Επηρεάστηκε περιορισμένος αριθμός χρηστών.
Ακόμη ανέφερε ότι σταμάτησε να συνεργάζεται με τη Mixpanel το 2021, υποδηλώνοντας ότι τα δεδομένα δεν είναι πρόσφατα. Οι κωδικοί πρόσβασης, τα στοιχεία πληρωμής και οι οικονομικές πληροφορίες παραμένουν ασφαλείς, τονίζει.
Το Pornhub, ένας από τους πλέον δημοφιλείς ιστοτόπους με πορνογραφικό περιεχόμενο, δέχεται περισσότερες από 100 εκατομμύρια επισκέψεις καθημερινά από όλο τον κόσμο.
Η ομάδα ShinyHunters αποτελείται, σύμφωνα με πληροφορίες, από αγγλόφωνους νέους ηλικίας από 18 έως 25 ετών και είναι μέρος ευρύτερης κοινότητας κυβερνοεγκληματιών.
