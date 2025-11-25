Η Τεχνητή Νοημοσύνη «μιλά» και ελληνικά - Το πρώτο LLM στη γλώσσα μας παρουσίασε η KIEFER

Κλείσιμο

Η Sophea AI και η KIEFER παρουσίασαν στο 4ο GenAI Summit, το κορυφαίο συνέδριο για την τεχνητή νοημοσύνη στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ένα ολοκληρωμένο όραμα που συνδυάζει την ψηφιακή κυριαρχία, τη βιώσιμη ενέργεια και την πρωτοπορία στη ρομποτική.Ο Χρήστος Πετροχείλος, CEO της KIEFER, ανέδειξε στη κεντρική του παρουσίαση τη μεταμόρφωση του Ομίλου που εξελίσσεται από πρωτοπόρο στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και τις κατασκευές σε ένα AI Factory και ηγέτη στην αγορά ενέργειας.Το όραμα της KIEFER βασίζεται στη στρατηγική σύγκλιση της ενέργειας, της τεχνητής νοημοσύνης και της ρομποτικής. Στα ορόσημα αυτής της στρατηγικής περιλαμβάνεται η ανάπτυξη κέντρων δεδομένων, τα AIDC (Artificial Intelligence Data Centers), με στόχο την εγκατάσταση του πρώτου DGX SuperPOD στην Ελλάδα, εξασφαλίζοντας κορυφαία υπολογιστική ισχύ.Παράλληλα, η εταιρεία δεσμεύεται για, με λειτουργία των κέντρων δεδομένων με 100% ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, θέτοντας νέα πρότυπα για τη βιωσιμότητα της τεχνητής νοημοσύνης.Τέλος, η στρατηγική συνεργασία με την Unitree Robotics για την ανάπτυξη ανθρωποειδών και αυτόνομων ρομπότ (G1, H1, R1) για εφαρμογές σε κατασκευές, συντήρηση και επιτήρηση, σηματοδοτεί τη μετάβαση στο Physical AI, η οποία υπογραμμίστηκε από την παρουσία του ανθρωποειδούς ρομπότ G1 στη σκηνή του Keynote.Ο Θεμιστοκλής Νικολής Head of AI, παρουσίασε σε ζωντανή επίδειξη τηΗ Sophea AI αποτελεί την απάντηση στο «Greek-Language AI Gap», το «κενό» που έχει η ελληνική γλώσσα στο τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης προσφέροντας Ψηφιακή Κυριαρχία (Digital Sovereignty) σε τρεις άξονες.Πρώτος άξονας είναι η Κυριαρχία Δεδομένων (Data Sovereignty), που διασφαλίζει ότι τα δεδομένα παραμένουν εντός Ελλάδας/ΕΕ (GDPR & AI Act) και δεύτερος η Γλωσσική Κυριαρχία (Linguistic Sovereignty), μέσω της εκπαίδευσης σε τεράστιο, υψηλής ποιότητας ελληνικό σώμα κειμένων (corpus).Τρίτος άξονας είναι η Τεχνολογική Κυριαρχία (Technological Sovereignty), που συνεπάγεται τον πλήρη έλεγχο του μοντέλου και της υποδομής (NVIDIA B200).Η Sophea AI δεν είναι ένα ενιαίο μοντέλο, αλλά μια