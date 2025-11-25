Η Τεχνητή Νοημοσύνη «μιλά» και ελληνικά - Το πρώτο LLM στη γλώσσα μας παρουσίασε η KIEFER

Η Sophea AI και η KIEFER παρουσίασαν στο 4ο GenAI Summit, το κορυφαίο συνέδριο για την τεχνητή νοημοσύνη στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ένα ολοκληρωμένο όραμα που συνδυάζει την ψηφιακή κυριαρχία, τη βιώσιμη ενέργεια και την πρωτοπορία στη ρομποτική.
Ο Χρήστος Πετροχείλος, CEO της KIEFER, ανέδειξε στη κεντρική του παρουσίαση τη μεταμόρφωση του Ομίλου που εξελίσσεται από πρωτοπόρο στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και τις κατασκευές σε ένα AI Factory και ηγέτη στην αγορά ενέργειας.
Το όραμα της KIEFER βασίζεται στη στρατηγική σύγκλιση της ενέργειας, της τεχνητής νοημοσύνης και της ρομποτικής. Στα ορόσημα αυτής της στρατηγικής περιλαμβάνεται η ανάπτυξη κέντρων δεδομένων, τα AIDC (Artificial Intelligence Data Centers), με στόχο την εγκατάσταση του πρώτου DGX SuperPOD στην Ελλάδα, εξασφαλίζοντας κορυφαία υπολογιστική ισχύ.
Παράλληλα, η εταιρεία δεσμεύεται για Βιώσιμη AI, με λειτουργία των κέντρων δεδομένων με 100% ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, θέτοντας νέα πρότυπα για τη βιωσιμότητα της τεχνητής νοημοσύνης.
Τέλος, η στρατηγική συνεργασία με την Unitree Robotics για την ανάπτυξη ανθρωποειδών και αυτόνομων ρομπότ (G1, H1, R1) για εφαρμογές σε κατασκευές, συντήρηση και επιτήρηση, σηματοδοτεί τη μετάβαση στο Physical AI, η οποία υπογραμμίστηκε από την παρουσία του ανθρωποειδούς ρομπότ G1 στη σκηνή του Keynote.
Live Demo: Ψηφιακή Κυριαρχία σε Δράση με τη Sophea AI
Ο Θεμιστοκλής Νικολής Head of AI, παρουσίασε σε ζωντανή επίδειξη τη Sophea AI, το πρώτο μεγάλο γλωσσικό μοντέλο (LLM) που αναπτύχθηκε και εκπαιδεύτηκε εξ ολοκλήρου στην ελληνική γλώσσα.
Η Sophea AI αποτελεί την απάντηση στο «Greek-Language AI Gap», το «κενό» που έχει η ελληνική γλώσσα στο τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης προσφέροντας Ψηφιακή Κυριαρχία (Digital Sovereignty) σε τρεις άξονες.
Πρώτος άξονας είναι η Κυριαρχία Δεδομένων (Data Sovereignty), που διασφαλίζει ότι τα δεδομένα παραμένουν εντός Ελλάδας/ΕΕ (GDPR & AI Act) και δεύτερος η Γλωσσική Κυριαρχία (Linguistic Sovereignty), μέσω της εκπαίδευσης σε τεράστιο, υψηλής ποιότητας ελληνικό σώμα κειμένων (corpus).
Τρίτος άξονας είναι η Τεχνολογική Κυριαρχία (Technological Sovereignty), που συνεπάγεται τον πλήρη έλεγχο του μοντέλου και της υποδομής (NVIDIA B200).
Η Οικογένεια Μοντέλων Sophea AI
Η Sophea AI δεν είναι ένα ενιαίο μοντέλο, αλλά μια πλήρης σουίτα παραγωγικής AI.
Στον πυρήνα της βρίσκεται το Sophea-k2 (80B MoE), το πνευματικό κέντρο, βελτιστοποιημένο για βαθιά συλλογιστική (Deep Reasoning) και μαθηματικά, με κορυφαίες επιδόσεις σε ελληνικά benchmarks (π.χ. 83.72 στο Medical MCOA).
Η οικογένεια μοντέλων συμπληρώνεται από τα Sophea-w1 & w2 για γενική χρήση και πολυτροπικές λειτουργίες (Multimodal), τον Sophea-research (Dee), έναν ερευνητικό πράκτορα (Deep Agent) 30 δισεκατομμυρίων παραμέτρων ικανό για αναζήτηση πληροφοριών μακρού ορίζοντα, καθώς και τις σουίτες δημιουργίας περιεχομένου Sophea-i1 & i2 / v1 για παραγωγή εικόνας (Image Generation) και βίντεο (Video Generation).
Τέλος, η πλατφόρμα διαθέτει την πλήρη στοίβα φωνής Sophea-asr & tts για αυθεντική ελληνική σύνθεση και αναγνώριση ομιλίας.
Ρομποτική Παρουσία και Εντυπώσεις
Πέρα από τις κεντρικές παρουσιάσεις, η KIEFER και η Sophea AI έκλεψαν τις εντυπώσεις με τη φυσική παρουσία της ρομποτικής τους τεχνολογίας.
Κορυφαία στιγμή αποτέλεσε η αλληλεπίδραση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με το ανθρωποειδές ρομπότ Groku της KIEFER/Sophea AI, γεγονός που υπογράμμισε το ενδιαφέρον της πολιτικής ηγεσίας για την ελληνική καινοτομία στην τεχνητή νοημοσύνη και τη ρομποτική.
Οι επισκέπτες είχαν επίσης την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά το ανθρωποειδές ρομπότ Groku, το οποίο προσέλκυσε το ενδιαφέρον του κοινού, καθώς και το τετράποδο ρομπότ Go2, αναδεικνύοντας τις δυνατότητες της KIEFER στο πεδίο της κινητής ρομποτικής για βιομηχανικές και ενεργειακές εφαρμογές.
Η συμμετοχή της Sophea AI και της KIEFER στο GenAI Summit επιβεβαίωσε ότι η Ελλάδα όχι μόνο παρακολουθεί τις παγκόσμιες εξελίξεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη, αλλά τις διαμορφώνει, με έμφαση στην ελληνική γλώσσα, την τεχνολογική κυριαρχία και τη βιώσιμη ανάπτυξη.