Apple: O χαρισματικός Στιβ Τζομπς και η «μαγική» ιστορία που άλλαξε τον κόσμο - Τι έγινε σαν σήμερα

Ο Στίβεν Πωλ Τζομπς (Steven Paul Jobs, 24 Φεβρουαρίου 1955 - 5 Οκτωβρίου 2011) ήταν μια από τις πιο γνωστές προσωπικότητες στο χώρο της τεχνολογίας

Το κατάστημα της Apple στο κέντρο των Βρυξελλών επί της λεωφόρου Avenue Louise





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Σαν σήμερα, 1 Απριλίου του 1976 ιδρύθηκε η εταιρεία τηςΟ Στίβεν Βόζνιακ και ο Στίβεν Τζομπς ιδρύουν την «Apple Computers» και, με τη δημιουργία του πρώτου προσωπικού ηλεκτρονικού υπολογιστή «».Apple! Μια αμερικανική πολυεθνική εταιρεία τεχνολογίας, με έδρα στο Κουπερτίνο της Καλιφόρνια που σχεδιάζει, αναπτύσσει και πουλά καταναλωτικά ηλεκτρικά είδη, λογισμικό, online υπηρεσίες και υπολογιστές, ένας τεχνολογικός «κολοσσός». Τα πιο γνωστά από τα προϊόντα της είναι οι υπολογιστές της σειράς Macontoch, το λειτουργικό σύστημα Mac OS X, η φορητή συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων iPod, τo iPhone και ο υπολογιστής και η ταμπλέτα iPad.Η Apple ιδρύθηκε από τον(1955-2011) και τον Στήβεν Βόζνιακ το 1976 σε ένα γκαράζ στην μικρή πόλη, Λος Άλτος της Καλιφόρνια των ΗΠΑ. Σκοπός της ίδρυσης και πρώτο της προϊόν ήταν ο υπολογιστής Apple I, o οποίος έγινε ευρέως αποδεκτός ως ο πρώτος ολοκληρωμένος προσωπικός υπολογιστής του κόσμου. Έναν χρόνο αργότερα, τον Απρίλιο του 1977, η Apple ανακοίνωσε τον Αpple II, ο οποίος για πολλά έτη παρέμεινε βασικός παράγοντας της οικονομικής ευημερίας της εταιρείας.Ο Στιβ Τζομπς έχει χαρακτηριστεί ως οραματιστής στον χώρο των υπολογιστών και πολλές ιδέες του άλλαξαν τον τρόπο που οι καταναλωτές χρησιμοποιούν την ψηφιακή τεχνολογία. Ήταν από τους πρώτους που «συνέλαβαν» την ιδέα του. Ο Στιβ Τζομπς «ήταν ο μέγας ευαγγελιστής της ψηφιακής εποχής».που μέχρι τότε δεν είχαν πρόσβαση σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές με πρωτοποριακά για την εποχή προγράμματα όπως τοτου Νταν Μπρίκλιν, το πρώτο πρόγραμμα υπολογιστικού φύλλου το οποίο έγινε και λόγος αγοράς του εν λόγω υπολογιστή.Το 1983 η Apple παρουσίασε τον υπολογιστή, τον πρώτο εμπορικό υπολογιστή, του οποίου η τιμή πώλησης πλησίαζε τα 10.000 δολάρια, κάνοντάς τον ιδιαίτερα ακριβό ακόμη και για επιχειρηματικά περιβάλλοντα. Ένα χρόνο αργότερα, τον Ιανουάριο του 1984, καινα έχει αποτύχει εμπορικά, η Apple παρουσίασε τον(και μετέπειτα σειρά φορητών και επιτραπέζιων υπολογιστών καθώς και διακομιστών), τον υπολογιστή που θα έκανε την Apple γνωστή στο ευρύ κοινό και, εξασφαλίζοντας της σημαντική θέση στον τομέα των προσωπικών υπολογιστών μέχρι και τα μέσα της δεκαετίας του 1990.Το 1985, ο οποίος και αποχώρησε από αυτή και ίδρυσε την εταιρείαΜεταξύ 1985 και 1992 η Apple κατείχε κυρίαρχη θέση στην αγορά προσωπικών υπολογιστών με γραφικό περιβάλλον. Οι υπολογιστές Macintosh αποτελούσαν μηχανήματα υψηλής ποιότητος και τιμής, και ιδιαίτερης ευκολίας χρήσης. Το 1992 η Apple μεταπήδησε στη πλατφόρμα επεξεργαστών PowerPC σε συνεργασία με τις εταιρείες Motorola και IBM. Η συνεχιζόμενη ανάπτυξη του κέλυφους (αρχικά) και λειτουργικού συστήματος (αργότερα) Windows από την Microsoft, καθώς και τα εσωτερικά προβλήματα της εταιρείας, τόσο τεχνολογικά και λειτουργικά (παρωχημένο λειτουργικό σύστημα, έλλειψη στρατηγικών στόχων, αυξημένος ανταγωνισμός και απώλεια εσόδων) όσο και διοικητικά/πολιτικά (διαφωνίες μεταξύ στελεχών, αδυναμία λήψης βασικών αποφάσεων) έφεραν την Apple στα πρόθυρα πτώχευσης το 1996.Μετά από αρκετές διαπραγματεύσεις, τόσο με την NeXT, όσο και με την Be Inc., σχετικά με την αγορά λογισμικού ως το νέο λειτουργικό σύστημα της εταιρείας,. Λίγο αργότερα ο Στιβ Τζομπς επέστρεψε στην εταιρεία ως προσωρινός Διευθύνων Σύμβουλος (αργότερα μονιμοποιήθηκε).Υπό τη καθοδήγηση τόσο του Στιβ Τζομπς, όσο και των ομάδων που δημιούργησε (και εν μέρει έφερε μαζί του από τη ΝeXT) η Apple προχώρησε σε αναδιάρθρωση τόσο των υπολογιστών της όσο και του λογισμικού της., ένα σχεδιαστικά πρωτότυπο μηχάνημα το οποίο της απέφερε σημαντικά έσοδα. Το 2001 η Apple παρουσίασε μια ριζικά βελτιωμένη έκδοση του λειτουργικού συστήματος για τους υπολογιστές της Macintosh, το Mac OS X το οποίο βασιζόταν εν μέρει στο λογισμικό της NeXT που είχε αγοράσει μερικά χρόνια νωρίτερα. Λίγους μήνες αργότερα, τον Οκτώβριο του 2001 ανακοίνωσε το πρώτο μη-σχετικό με Macintosh προϊόν της μετά το Apple Newton, το iPod, μια συσκευή αποθήκευσης και αναπαραγωγής μουσικής (αργότερα απέκτησε και δυνατότητα αναπαραγωγής φωτογραφιών και πρόσφατα βίντεο). Παρ´ότι δεν ήταν η πρώτη συσκευή του είδους, ο καλός σχεδιασμός της, η ευκολία χρήσης και η πετυχημένη προώθηση της εταιρείας στις ΗΠΑ και τη Δυτική Ευρώπη το κατέστησαν το δημοφιλέστερο προϊόν του είδους, κατακτώντας στην ακμή του άνω του 70% της αγοράς.Στα μέσα του 2005 η Apple ανακοίνωσε την πρόθεσή της για χρήση επεξεργαστών Intel, προς έκπληξη πολλών, και την εγκατάλειψη της πλατφόρμας PowerPC με αιτιολογία την αργή πρόοδο εξέλιξης των επεξεργαστών από την IBM., τον ακολούθησαν νεότερες εκδόσεις για όλες τις σειρές προϊόντων υπολογιστών της εταιρείας και, τον Αύγουστο του 2006, όλοι οι υπολογιστές της Apple ήταν βασισμένοι σε επεξεργαστές της Intel, ξεκινώντας ένα νέο κεφάλαιο για την εταιρεία.Ο πρώτος της οικογένειας αυτής βγήκε στην αγορά το 2005, με λειτουργικό σύστημα το Μac OS (Macintosh Operating System). Το iMac δεν είχε πύργο, δηλαδή υπήρχε μονάχα η μονάδα με την οθόνη, ποντίκι-πληκτρολόγιο και τίποτα άλλο. Ανήκει στην κατηγορία All-In-One PC.Ο επεξεργαστής, οι κάρτες και τα υπόλοιπα εξαρτήματα ήταν μέσα στην μονάδα αυτή.καθώς ο Στιβ Τζομπς, από τα μέσα της δεκαετίας του 1990, θεωρούσε τις δισκέτες ξεπερασμένη τεχνολογία αποθήκευσης.Η παρουσίαση του iMac έφερε, για πρώτη φορά στην αγορά, την έννοια του πολύχρωμου, αισθητικά προσεγμένου υπολογιστή (το iMac με το ημιδιαφανές πλαστικό του και το «ρετρό» σχήμα του κυκλοφορούσε σε πράσινο, μπλε, μοβ, κίτρινο, λαχανί και φούξια).Στα χρόνια που ακολούθησαν, βασική χρωματική επιλογή της Apple έγινε το λευκό χρώμα. Νεότερες εκδόσεις του iMac συμπεριελάμβαναν τη δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης στο διαδίκτυο, μια. Τα καινούργια μοντέλα είναι πιο λεπτά το ένα μετά από το άλλο.Τοείναι συσκευή αναπαραγωγής πολυμέσων που δημιουργήθηκε από την Apple το 2001, και πλέον συναντάται σε τέσσερα μοντέλα. Το, αποτελεί το λογισμικό το οποίο έχει εγκριθεί από την Apple για να συνδέεται το iPod με υπολογιστές από όπου μπορούν να συγχρονιστούν με το iPod, μουσική, εικόνες, βίντεο, ημερολόγια, τηλεφωνικοί κατάλογοι κλπ.Με πληροφορίες απο wikipedia, sansimera