Ο ελληνικός Τιτανικός στον Νότιο Ευβοϊκό: Το ναυάγιο του «Χειμάρα» το 1947 που έγινε η πιο πολύνεκρη ναυτική τραγωδία της Ελλάδας

Το μοιραίο ταξίδι της 18ης Ιανουαρίου 1947

Η πρόσκρουση και η βύθιση

Αγώνας επιβίωσης και διάσωση

Τα αίτια και το πόρισμα

Το βράδυ της, το «Χειμάρα». Στο πλοίο επέβαινανκαι σχεδόν 90 μέλη πληρώματος. Ανάμεσά τους βρίσκονταν εκατοντάδες στρατιώτες με άδεια, πολιτικοί κρατούμενοι που μεταφέρονταν στην εξορία, καθώς και χωροφύλακες.Πλοίαρχος του πλοίου ήταν ο, έμπειρος ναυτικός με πολυετή παρουσία στην ακτοπλοΐα και με προηγούμενες εμπειρίες από ναυτικά ατυχήματα και. Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, αποφάσισε να ακολουθήσει τη διαδρομή μέσω του, μια επιλογή που εκείνη την εποχή ενείχε αυξημένους κινδύνους λόγω των ναρκοπεδίων που υπήρχαν ακόμη στις ελληνικές θάλασσες.Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, το πλοίο έφτασε στηκαι συνέχισε την πορεία του προς τον Νότιο Ευβοϊκό. Οι καιρικές συνθήκες χαρακτηρίζονταν από ψύχος και ισχυρά θαλάσσια ρεύματα, ενώ η νύχτα ήταν σκοτεινή.Γύρω στις 4:10 τα ξημερώματα της 19ης Ιανουαρίου, το «Χειμάρα». Η πρόσκρουση προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στο κύτος του πλοίου, εισροή υδάτων και άμεση διακοπή της ηλεκτροδότησης.Το πλοίο έμεινε ακυβέρνητο, ενώ, καθιστώντας αδύνατη την αποστολή σήματος κινδύνου. Ο πλοίαρχος διέταξε τη διανομή σωσιβίων και την, όμως ο πανικός που επικράτησε έκανε την κατάσταση ανεξέλεγκτη.Οι σωστικές λέμβοι αποδείχθηκαν ανεπαρκείς και σε κακή κατάσταση. Πολλές έμπαζαν νερά, ενώ οι καιρικές συνθήκες δυσχέραιναν κάθε. Μέσα σε λιγότερο από μιάμιση ώρα, το «Χειμάρα» βυθίστηκε οριστικά, παρασύροντας μαζί του εκατοντάδες ανθρώπους.Οι σκηνές που ακολούθησαν ήταν εφιαλτικές. Επιβάτες και μέλη του πληρώματος βρέθηκαν στο, παλεύοντας με τα κύματα και το ψύχος. Κάποιοι κατάφεραν να φτάσουν κολυμπώντας σε κοντινές νησίδες, άλλοι περισυνελέγησαν από διερχόμενα καΐκια που έφτασαν στην περιοχή ώρες αργότερα.Χάρη στην κινητοποίηση τοπικών σκαφών και την αυτοθυσία. Ωστόσο, ο απολογισμός της τραγωδίας ήταν βαρύς: περισσότεροι από 380 νεκροί, επιβάτες και μέλη του πληρώματος, χάθηκαν στη θάλασσα.Από τις πρώτες ώρες μετά το ναυάγιο, κυκλοφόρησανγια τα αίτια της τραγωδίας. Κάποιοι υποστήριξαν ότι το πλοίο προσέκρουσε σε, σε μια περίοδο κατά την οποία ο Εμφύλιος πόλεμος τροφοδοτούσε καχυποψία και πολιτική ένταση.Ωστόσο, το επίσημο πόρισμα της Ανακριτικής Επιτροπής Ελέγχου Ναυτικών Ατυχημάτων. Σύμφωνα με τα συμπεράσματά της, η βύθιση οφειλόταν σε, εξαιτίας λανθασμένης πορείας και σοβαρών παραλείψεων στη διακυβέρνηση του πλοίου.Η επιτροπή επέρριψεκαι σε μέλη του πληρώματος για αμέλεια, κακή διαχείριση της κρίσης και εγκατάλειψη καθηκόντων.Παρά το μέγεθος της τραγωδίας, οι ποινές που επιβλήθηκαν κρίθηκαν. Οι τιμωρίες περιορίστηκαν σε προσωρινή απαγόρευση άσκησης του ναυτικού επαγγέλματος για λίγους μήνες, γεγονός που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην κοινή γνώμη.Ο πλοίαρχος συνέχισε αργότερα την επαγγελματική του δραστηριότητα στη ναυτιλία, ενώ το ναυάγιο του «Χειμάρα» πέρασε σταδιακά από την επικαιρότητα στην ιστορική μνήμη.Οκτώ δεκαετίες μετά, η τραγωδία του «ελληνικού Τιτανικού» εξακολουθεί να στοιχειώνει την ελληνική ιστορία.