Η 16χρονη Λόρα αρνείται να μιλήσει στους γονείς της, δεν έχει πει τι συνέβη με την εξαφάνισή της
Η Λόρα ανέφερε στη γερμανική αστυνομία πως έφυγε από την Ελλάδα επειδή αντιμετώπιζε προβλήματα προσαρμογής στο σχολείο και στην καθημερινότητά της
Έναν μήνα μετά τον εντοπισμό της 16χρονης Λόρας στη Γερμανία, η υπόθεση συνεχίζει να έχει ερωτηματικά καθώς η ανήλικη όχι μόνο δεν θέλει να επιστρέψει στο σπίτι της στην Πάτρα αλλά δεν θέλει να έχει και καμία επικοινωνία ούτε με τους γονείς της.
Η 16χρονη Λόρα παραμένει σε δομή του Βερολίνου και αρνείται να συναντήσει ή να μιλήσει στους τους γονείς της. Οι γονείς της ανήλικης βρίσκονται στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα όσα λέει άτομο από το οικογενειακό περιβάλλον της ανήλικης, δεν έχει μιλήσει ούτε για τα αίτια της εξαφάνισής της.
«Έχει περάσει ένας μήνας και μαθαίνουμε πως η Λόρα αρνείται να πει τι έχει συμβεί. Δεν θέλει να μιλήσει ούτε στην Γερμανική αστυνομία. Μέχρι και σήμερα οι γονείς της αναρωτιούνται γιατί το παιδί δεν θέλει να πάρει ένα τηλέφωνο να πει έστω ένα «είμαι καλά» στη μητέρα της. Ο πατέρας της 2 μέρες αφού βρέθηκε η Λόρα, έφυγε από το Βερολίνο, πήγε στο Αμβούργο και από εκεί γύρισε στην Ελλάδα χωρίς να καταφέρει να επισκεφθεί την κόρη του στη δομή», αναφέρει το οικογενειακό περιβάλλον της ανήλικης στο Live News.
Η εκπομπή ερεύνησε τη διαδρομή που έκανε η Λόρα στο Βερολίνο πριν αποφασίσει να εμφανιστεί στη δομή ανηλίκων για βοήθεια. Στις 13 Ιανουαρίου, η 16χρονη εθεάθη σε σταθμό έξω από το Βερολίνο από μια Ελληνίδα. Σε μικρή απόσταση από τον σταθμό, υπάρχει ένα ανθοπωλείο, από το οποίο φέρεται να πέρασε η Λόρα. Τα δύο αγόρια που ακολουθούσε η ανήλικη στα social media, διαπιστώθηκε πως ζουν στο Βερολίνο. Αυτό είχε ρίξει το κέντρο βάρους της έρευνας, στη γερμανική πρωτεύουσα.
Η Λόρα ανέφερε στη γερμανική αστυνομία πως έφυγε από την Ελλάδα επειδή αντιμετώπιζε προβλήματα προσαρμογής στο σχολείο και στην καθημερινότητά της. Η Λόρα παραμένει σε δομή του Βερολίνου και οι γονείς της που βρίσκονται στην Ελλάδα, περιμένουν όπως λένε στο περιβάλλον τους να μάθουν από τις γερμανικές Αρχές αν υπάρχει τρόπος να συναντήσουν και να μιλήσουν από κοντά με την κόρη τους.
