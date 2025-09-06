Οι βομβαρδισμοί του Αμβούργου από τους Συμμάχους («Επιχείρηση Γόμορρα») το 1943 - Ήταν έγκλημα πολέμου;

Βρετανικό βομβαρδιστικό Lancaster που συμμετείχε στην 'Επιχείρηση Γόμορρα'

27 Ιουλίου-3 Αυγούστου 1943: οι πολύνεκροι τρομακτικοί βομβαρδισμοί του Αμβούργου

Το Αμβούργο μετά τους βομβαρδισμούς

Το Αμβούργο στις φλόγες

Βόμβες φωσφόρου: ένας εφιάλτης για τους Γερμανούς

Πόσοι ήταν οι νεκροί από τους βομβαρδισμούς του Αμβούργου;

Ήταν έγκλημα πολέμου η «Επιχείρηση Γόμορρα» και οι βομβαρδισμοί του Αμβούργου το 1943;

Sir Arthur Harris

Συμμαχικά αεροπλάνα βομβαρδίζουν το Αμβούργο

Επίλογος

Καμένα πτώματα στους δρόμους του Αμβούργου

Το απόγευμα της 25ης Ιουλίου, 68 ιπτάμενα φρούρια Β17 της αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας χτύπησαν πάλι το Αμβούργο. Ο βομβαρδισμός αυτός ήταν επιλεκτικός. «Θεαματικός» χαρακτηρίστηκε στην αναφορά της RAF που πρόσθετε: «Οι λιμενικές εγκαταστάσεις έπαθαν πολλές ζημιές, ενώ πολλά πλοία βυθίστηκαν». Τα κατοικημένα προάστια του Αμβούργου γλίτωσαν, ενώ και η αεράμυνα της πόλης εξουδετέρωσε ένα ολόκληρο σμήνος αμερικανικών βομβαρδιστικών. Τα μεσάνυχτα της 25ης προς 26η Ιουλίου, οι Σύμμαχοι προσπάθησαν να βομβαρδίσουν εκ νέου το Αμβούργο, αλλά λόγω των κακών καιρικών συνθηκών η επιχείρηση διακόπηκε.Το πρωί της 27ης Ιουλίου, οι βομβαρδισμοί των Συμμάχων αποκάλυψαν τις «προθέσεις του εχθρού», κατά τον Στρατηγό των SS Κερλ, που ήταν Διοικητής της Αστυνομίας του Αμβούργου. «Όταν σήμανε ο πέμπτος συναγερμός, κατά τη διάρκεια της νύχτας της 27ης προς 28η Ιουλίου 1943 δεν εκπλαγήκαμε, αλλά η επιδρομή ξεπέρασε ακόμη και τις πιο απαισιόδοξες προβλέψεις» είπε ο Κερλ. Πολλοί άνθρωποι, κουρασμένοι, αλαφιασμένοι ή απλώς τρομοκρατημένοι εγκαταστάθηκαν στα καταφύγια για να περάσουν τη νύχτα. Ήταν η τρομερότερη νύχτα του Β’ ΠΠ για τους κατοίκους του Αμβούργου, καθώς η RAF και η USAAF εξαπέλυσαν τους σφοδρότερους βομβαρδισμούς εναντίον της γερμανικής πόλης. Είκοσι λεπτά πριν τα μεσάνυχτα της 28/7/1943, οι εμπρηστικές και οι βραδείας αναφλέξεις βόμβες έπεσαν στα κτίρια και τα διέλυσαν. Σε λιγότερα από 15’ ρίχτηκαν 2.382 τόνοι βομβών που προκάλεσαν τεράστιες καταστροφές. Μια δεύτερη ομάδα βομβαρδιστικών επιτέθηκε εναντίον των λαϊκών συνοικιών του Άλστερ, όπου είχε καταφύγει το 1/4 του πληθυσμού. Οι βόμβες έκαψαν σε 30’ τα 2/3 της πόλης σε μια έκταση περίπου 15 τ.χλμ. Το ωστικό κύμα εκτόξευσε τα εμπρηστικά υλικά των βομβών, με αποτέλεσμα να αρχίσουν να καίγονται και άλλα κτίρια. Η θερμοκρασία στο Αμβούργο πλησίαζε τους 750οC- 800ο C. Αέρια εκτοξεύονταν σε ύψος 12 χλμ. πάνω από την πόλη. Το ρεύμα αέρα μετατράπηκε σε μαινόμενη θύελλα. Μέσα σε 40’ απέκτησε ταχύτητα 150-200 Km/h!O Μ. Καϊντίν στο «Η νύχτα που κάηκε το Αμβούργο», γράφει: «Δύο ώρες μετά τον βομβαρδισμό, η εικόνα προβάλλει σε όλο της το μέγεθος. Είναι πέρα από κάθε φαντασία… Οι φλόγες φτάνουν σε ύψος 5 Km δημιουργώντας ένα πύρινο σώμα που σαρώνει τα πάντα στο πέρασμά του». Στο ίδιο βιβλίο μετέφερε την αναφορά ενός πιλότου: «Μερικά από τα Lancaster πέρασαν πάνω από τη φωτιά σε ύψος 5 Km. Οι πιλότοι τους ένιωσαν σαν καρυδότσουφλα στη θάλασσα. Μερικοί από αυτούς έχασαν τον έλεγχο ή έφυγαν από τα καθίσματά τους».Ο καθηγητής Γκρεφ σημείωνε: «Είδα να πέφτει κάποιος. Προσπάθησε να σηκωθεί, αλλά τον σκέπασαν οι φλόγες. Κάηκε σε πέντε λεπτά, χωρίς να μετακινηθεί καθόλου». Χιλιάδες πτώματα γέμισαν τους δρόμους. Ήταν καμένα και ζαρωμένα. Σε ορισμένα έλειπαν κάποια μέλη, καθώς αυτά είχαν καεί μαζί με τα ρούχα. Τα περισσότερα πτώματα ήταν παραμορφωμένα, αλλά και τα υπόλοιπα, ήταν αδύνατο να αναγνωριστούν. Τα καταφύγια, που ήταν γεμάτα κατά 95% είχαν μετατραπεί σε πραγματικούς φούρνους. Ακόμα και πολλά άτομα που επιβίωσαν από τις βόμβες πέθαναν από ασφυξία ή θάφτηκαν κάτω από τα ερείπια.Οι βομβαρδισμοί του Αμβούργου δεν σταμάτησαν όμως εκείνο το βράδυ. Τη νύχτα της 29ης προς 30η Ιουλίου εξαπολύθηκαν νέοι, σφοδροί βομβαρδισμοί από 700 αεροσκάφη της RAF. Προκάλεσαν μεν ζημιές, αλλά δεν είχαν μείνει και πολλά κτίρια αλώβητα στο Αμβούργο από τον προηγούμενο βομβαρδισμό. Οι βομβαρδισμοί και η «Επιχείρηση Γόμορρα» έληξαν στις 3 Αυγούστου 1943. 740 βομβαρδιστικά πέταξαν προς το Αμβούργο, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, όμως πολλά από αυτά δεν κατάφεραν να φτάσουν πάνω από την πόλη. Ζημιές προκλήθηκαν σε δευτερεύοντες στόχους.Οι Βρετανοί χρησιμοποίησαν στο Αμβούργο βόμβες φωσφόρου 30 λιβρών, όπως παραδέχονται και οι Αμερικανοί σε έκθεση επιτροπής τους για το Αμβούργο: «Το ψυχολογικό αποτέλεσμα αυτών των βομβών ήταν πολύ μεγαλύτερο από τις καταστροφές που προκάλεσαν. Εγκαύματα έπαθαν κι όσοι ήρθαν σε επαφή με βόμβες που δεν εξερράγησαν». Οι γερμανικές εκθέσεις για τον βομβαρδισμό του Αμβούργου καταστράφηκαν.Ο Μ. Καϊντίν γράφει: «Οι Βρετανοί χρησιμοποίησαν τον φώσφορο, διότι γνώριζαν το καταστροφικό του αποτέλεσμα στο ηθικό των βομβαρδισμένων πληθυσμών. Ο αγώνας εναντίον μίας εμπρηστικής βόμβας είναι διαφορετικός από εκείνον μιας μηχανής που ανατροφοδοτείται συνεχώς. Ο φώσφορος κολλάει επίμονα όπου αγγίζει: μέταλλο – ξύλο, τσιμέντο, ρούχα ανθρώπινη σάρκα. Συνεχίζει να καίγεται όσο βρίσκεται σε επαφή με το οξυγόνο… Αν ο φώσφορος έπεφτε στα μαλλιά κάποιου, αυτός ήταν καταδικασμένος. Ήταν αδύνατο να κοπούν τα μαλλιά, τα χημικά συστατικά έκαιγαν όλο το κεφάλι. Το θύμα τότε πέθαινε από τους πόνους».Ορισμένοι βουτούσαν στον ποταμό Άλστερ, που ρέει σε μεγάλο μέρος της χανσεατικής πόλης του Αμβούργου και συμβάλλει στον Έλβα, στο κεντρικό Αμβούργου. Οι φλόγες άναβαν ξανά, όταν έβγαζαν το κεφάλι τους έξω από το νερό για να αναπνεύσουν. Όσοι βούτηξαν μέσα στο νερό ούρλιαζαν τρελαμένοι από τους πόνους έδιωχναν αυτούς που προσπαθούσαν να τους σώσουν, γνωρίζοντας το φρικτό τέλος που τους περίμενε έξω από το νερό. Οι Αρχές αναγκάστηκαν να λάβουν μια οδυνηρή και πολύ σκληρή απόφαση. Στη διάρκεια της νύχτας πλοιάρια έπλεαν στο ποτάμι ανάμεσα σε θύματα του βομβαρδισμού που παρέμεναν στον Άλστερ. Μερικοί πυροβολισμοί και όλα τελείωσαν… Οι δρόμοι που οδηγούσαν στην έρημη πόλη του Αμβούργου έκλεισαν με συρματόπλεγμα. Στο εσωτερικό υπήρχαν αμέτρητα πτώματα…Όπως συνήθως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, οι εκτιμήσεις για τον αριθμό των νεκρών διαφέρουν. Πάντως σήμερα ο αριθμός των νεκρών πιθανολογείται ότι ήταν γύρω στις 37.000 (34.000 αναφέρουν τα αρχεία της Γερμανικής Αστυνομίας, 40.000 ανέφεραν οι αρχικές γερμανικές εκτιμήσεις).Πάντως, όλως παραδόξως, η έκθεση των Αμερικανών στην οποία αναφερθήκαμε παραπάνω κάνει μνεία για 60.000 – 100.000 νεκρούς, σύμφωνα με τους Γερμανούς. Υπήρχαν επίσης και περίπου 37.000 τραυματίες. Γύρω στο 60% του Αμβούργου καταστράφηκε ολοσχερώς. 300.000 κατοικίες κάηκαν! 130 από τα 524 μεγάλα εργοστάσια και 4.118 από τα 9.068 μικρότερα καταστράφηκαν. Σχεδόν ένα εκατομμύριο κάτοικοι εγκατέλειψαν το Αμβούργο το οποίο δεν ανέκαμψε ποτέ ουσιαστικά. Πάντως, σήμερα η πόλη έχει περίπου 1.900.000 κατοίκους.Θα εξετάσουμε με κάπως ανορθόδοξο τρόπο αν η «Επιχείρηση Γόμορρα» ήταν έγκλημα πολέμου ξεκινώντας από τον άνθρωπο που τη διηύθυνε. Επρόκειτο για τον Βρετανό Στρατάρχη της RAF σερ Άρθουρ Χάρις (1892-1982), υπεύθυνο για τους βομβαρδισμούς της RAF στον Β’ ΠΠ. Ήταν θιασώτης των νυχτερινών επιχειρήσεων, αλλά και των πληγμάτων εναντίον αμάχων, τα οποία θεωρούσε ότι κάμπτουν το ηθικό των πολιτών. Είναι χαρακτηριστικό, ότι στα «Απομνημονεύματα» του παραδέχτηκε ότι: η «Επιχείρηση Γόμορρα ήταν μια βαναυσότητα της μεθόδου του».Φυσικά, όταν η «Επιχείρηση Γόμορρα» είχε τα αποτελέσματα που αναφέραμε πανηγυρίστηκε σαν θρίαμβος από τους Βρετανούς. Ο Τσόρτσιλ ήταν ιδιαίτερα επιφυλακτικός με τις μεθόδους του Χάρις, φοβούμενος ότι αποτελούν σαφέστατη παραβαση των αρχών του Δικαίου του Πολέμου με την εν ψυχρώ δολοφονία, ουσιαστικά, χιλιάδων αμάχων.Χαρακτηριστικά είναι επίσης η αναφορά του Αυστραλού πολιτικού Richard Casey (αργότερα Λόρδος Κέισι του Μπέρικ), που κρατούσε ημερολόγιο για όσο χρονικό διάστημα υπηρετούσε στην κυβέρνηση πολέμου του Τσόρτσιλ. Ενώ παρακολουθούσαν ένα φιλμ που έδειχνε τη δράση των βομβαρδιστικών της RAF πάνω από τον Ρουμ συνέβηκε κάτι απροσδόκητο: «Εντελώς ξαφνικά, ο Τσόρτσιλ γυρίζει γράφει ο Κέισι και μου λέει: «Είμαστε ζώα; Μήπως το παρατραβήξαμε;». Ο Κέισι του απάντησε: «Δεν είμαστε εμείς που τα αρχίσαμε όλα αυτά και το παιχνίδι ήταν ένα εκείνοι ή εμείς». Ο Τσόρτσιλ, ο οποίος στην αρχή του Β’ ΠΠ έκανε εμπρηστικές δηλώσεις για αναγκαιότητα να εξαπολυθεί μια «επίθεση εξαφάνισης» της ναζιστικής πατρίδας, ήταν από τους λίγους που γνώριζαν τι περιείχαν οι βόμβες που έριχναν τα αεροπλάνα της RAF και τις ολέθριες συνέπειές του… Το Αμβούργο ήταν σημαντικό βιομηχανικό κέντρο συγκοινωνιακός κόμβος και το μεγαλύτερο λιμάνι της Γερμανίας. Συνεπώς, αποτελούσε αναμφισβήτητα στρατιωτικό στόχο.Όμως, οι βόμβες έπληξαν αμάχους και σκότωσαν χιλιάδες απ’ αυτούς. Αν αυτό είχε διαπραχθεί από τη ναζιστική Γερμανία, αναμφίβολα οι υπεύθυνοι που είχαν δώσει τις σχετικές διαταγές, θα είχαν δικαστεί στη Νυρεμβέργη. Οι Σύμμαχοι εξαφάνισαν όλα τα επίσημα γερμανικά στοιχεία που αφορούσαν το Αμβούργο. Αυτό δείχνει ότι δεν επιθυμούσαν η ιστορία να καταγράψει την πραγματικότητα για το μέγεθος των καταστροφών και των ανθρωπίνων απωλειών.Κλείνουμε το άρθρο αυτό, με τις συγκλονιστικές μαρτυρίες από τον βομβαρδισμό του Αμβούργου.Ο Ρολφ Βιτ (Rolf Witt) που ζούσε στο Μπόργκφελντε (Borgfelde), κοντά στο επίκεντρο της καταιγίδας φωτιάς, επιχείρησε να κάνει ένα άλμα διαφυγής από το ασφυκτικά πνιγμένο στους καπνούς καταφύγιο, όπου ο ίδιος μαζί με τους γονείς του και μερικούς άλλους είχαν αναζητήσει προστασία. Νόμιζε ότι οι γονείς του τον ακολουθούσαν από κοντά, αλλά όταν στράφηκε και κοίταξε πίσω δεν τους είδε, είδε, όμως, ότι το κτίριο του καταφυγίου τους είχε σωριαστεί σε ερείπια. «Ποτέ δεν βρήκα τους γονείς μου και είναι αδιευκρίνιστο πώς και πότε πέθαναν. Αισθάνομαι πάντα ενοχές που τους εγκατέλειψα. Αργότερα, όταν τραβήχτηκαν τα ερείπια του καταφυγίου τους, βρέθηκαν πενήντα πέντε πτώματα – τουλάχιστον πενήντα πέντε ήταν τα κρανία… Ποτέ δεν συνάντησα κάποιον άλλον που να διασώθηκε από τη γειτονιά μου».Ένας μανάβης ο οποίος ζούσε κοντά στο κανάλι στο Λόσπλατς (Loschplatz) ανέφερε στον συντάκτη της αστυνομικής έκθεσης που κατέγραψε τα γεγονότα μετά την αεροπορική επιδρομή:«Πολλοί άνθρωποι άρχισαν να καίγονται και πηδούσαν στο κανάλι. Στην αποβάθρα εκτυλίχτηκαν φοβερές σκηνές. Άνθρωποι καίγονταν μέχρι θανάτου μέσα σε φρικτούς πόνους, το μυαλό μερικών σάλευε. Πολλά πτώματα βρίσκονταν γύρω μας και ήμουν πια σίγουρος ότι κι εμείς θα χαθούμε. Κουλουριάστηκα μαζί με τους άλλους της οικογένειάς μου πίσω από ένα σωρό οικοδομικά υλικά. Εδώ χάσαμε την κόρη μου. Αργότερα αποκαλύφθηκε ότι είχε πέσει στο νερό κι ενώ κόντευε να πνιγεί, σώθηκε από έναν αξιωματικό και επέστρεψε το επόμενο πρωί. Σας παρακαλώ, λυπηθείτε με, μη με αναγκάζετε να περιγράψω κι άλλες λεπτομέρειες…».: Maurice Bardeche κ.ά. «ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΠΟΛΕΜΟΥ ΤΩΝ ΣΥΜΜΑΧΩΝ», Εκδόσεις ελεύθερη σκέψις, 1987A.C. Grayling, «ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΝΕΚΡΕΣ ΠΟΛΕΙΣ», Κασταλία Εκδόσεις, 2006.