Τα όπλα του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου: Άρματα μάχης και συμμαχικά αεροσκάφη

Το πλεονέκτημα της μεγάλης ακτίνας δράσης ήταν ότι τα αεροπλανοφόρα μπορούσαν να μεταφέρουν γρήγορα τα Zero σε περίπτωση συμπλοκής με εχθρικά αεροσκάφη. Κατά την επίθεση στο Περλ Χάρμπορ το 1941 οι Αμερικάνοι δεν διέθεταν εφάμιλλο αεροσκάφος με το Zero. Ως τα μέσα του 1942, ο συνδυασμός νέων τακτικών και η εισαγωγή καλύτερου εξοπλισμού επέτρεψε στους πιλότους των Συμμάχων να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικότερα τα Zero. Το 1944 μάλιστα οι Σύμμαχοι μπορούσαν να αντιπαρατεθούν με ίσους όρους απέναντι στους Ιάπωνες. Τα Zero συνέχισαν πάντως να χρησιμοποιούνται ως το τέλος του πολέμου. Κατά τις τελικές φάσεις του προσαρμόστηκαν για χρήση σε αποστολές καμικάζι. Ένας Ιάπωνας πιλότος περιγράφει την ταχύτητα του Zero στο βιβλίο του Len Deighton Blood, «Tears and Folly»: «Το εχθρικό αεροσκάφος ήταν ο τέλειος στόχος. Μια μόνο ριπή των πυροβόλων μου το τύλιγε στις φλόγες. Πετούσα σαν αστραπή πάνω από το πεδίο της μάχης, έκανα ελιγμούς, κατευθυνόμουν ταχύτατα προς τα πάνω και επέστρεφα για… έναν ακόμη γύρο. Δίπλα μου περνούσαν τροχιοδεικτικά και αντιαεροπορικά πυρά, αλλά η ταχύτητα του Zero δεν άφηνε τον εχθρό να αντιδράσει».Το DC – 3 (Douglas Commercial – 3), ήταν το 1939 το δημοφιλέστερο επιβατικό αεροσκάφος στον κόσμο. Επρόκειτο για αμερικανικό ελικοφόρο αεροσκάφος που είχε αρχίσει τις πτήσεις του το 1935. Το 1940 η USAAF είχε παραγγείλει την κατασκευή μιας στρατιωτικής εκδοχής του BC – 3. Σε όλη τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου κατασκευάστηκαν περίπου 10.000 τέτοια αεροσκάφη. Τα DC – 3 είναι ευρύτερα γνωστά, και στη χώρα μας, ως «Ντακότα» (Dakota). Όσο κι αν φαίνεται παράξενο, το «παρατσούκλι» αυτό δεν δόθηκε από τους Αμερικανούς (ας μην ξεχνάμε ότι στις Η.Π.Α. υπάρχουν δύο πολιτείες με το όνομα Ντακότα), αλλά από τους Άγγλους!Στη χώρα μας, όπου τα DC – 3 χρησιμοποιήθηκαν ευρύτερα μεταπολεμικά, η λέξη «Ντακότα» πέρασε και στη στρατιωτική αργκό και σημαίνει τον οπλίτη που δεν είναι μάχιμος ή δείχνει νωθρότητα στις κινήσεις του. Το DC – 3 έγινε το επίσημο εναέριο μεταφορικό μέσο των Συμμάχων και, αν και δεν ήταν σχεδιασμένο για αερομαχίες, η συνεισφορά του στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν τεράστια. Τα DC – 3 μετέφεραν στρατό και φορτία, καθώς και αλεξιπτωτιστές στις ζώνες ρίψεων, ενώ με την προσθήκη φορείων «λειτουργούσαν» και ως ασθενοφόρα. Το DC – 3 χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά αλεξιπτωτιστών, αφού η πλαϊνή του πόρτα επέτρεπε σε 18 άντρες να πέσουν με τα αλεξίπτωτα μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Η ταχύτητα αυτή ήταν απαραίτητη όταν οι αλεξιπτωτιστές έπρεπε να προσγειωθούν ο ένας κοντά στον άλλο. Τον Ιούνιο του 1944 σχεδόν 900 Ντακότα βρίσκονταν στη Βρετανία για να μεταφέρουν 17.000 Αμερικανούς και 7.000 Βρετανούς αλεξιπτωτιστές στη Βόρεια Γαλλία κατά την ημέρα D της απόβασης στη Νορμανδία.Σημαντική συμμετοχή στην εξέλιξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου είχαν τα άρματα μάχης, τα τανκς όπως είναι ευρύτερα γνωστά. Έχοντας υπηρετήσει 18 μήνες στον Ελληνικό Στρατό, 16 από τους οποίους στα Τεθωρακισμένα ως Έφεδρος Λοχίας (και δύο στο Μηχανικό), ας μου επιτραπεί να χρησιμοποιώ τον όρο άρμα(τα) μάχης, καθώς κάθε φορά που χρησιμοποιούσε κάποιος τη λέξη τανκ στον Στρατό, εισέπραττε ποινή πενθήμερης φυλάκισης… Τα άρματα μάχης είναι βρετανική εφεύρεση, η λέξη tank, με τη σημασία «άρμα μάχης» χρονολογείται από το 1916. Τα πρώτα άρματα μάχης που χρησιμοποιήθηκαν κατά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο δεν διέθεταν ασύρματο. Από ένα ειδικό φινιστρίνι, ταχυδρομικά περιστέρια μετέφεραν τα μηνύματα!Στα χρόνια που μεσολάβησαν ως τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο έγιναν τεράστιες βελτιώσεις στα άρματα μάχης. Τα γερμανικά άρματα Panzer (θώρακας) κατά την εισβολή στην Πολωνία το 1939 συνοδεύονταν από μηχανοκίνητες μονάδες Πεζικού και Πυροβολικού, ενώ είχαν και υποστήριξη από αέρος. Ο πολωνικός στρατός παρέταξε απέναντί τους σώματα εφίππων. Έχουν γραφτεί ιστορίες για το πολωνικό ιππικό που επιχειρούσε να αντιμετωπίσει τα άρματα με… μαχαίρια, κάτι που μάλλον δεν έγινε ποτέ. Ωστόσο, ο αστραπιαίος πόλεμος (Blitzkrieg) του Χίτλερ με τη χρήση των Panzer ήταν αποτελεσματικός, καθώς σε μια εβδομάδα κατέλαβε το μεγαλύτερο μέρος της Πολωνίας. Με Blitzkrieg τον επόμενο χρόνο, οι ναζί κατέλαβαν σε έξι εβδομάδες τη Γαλλία, το Βέλγιο, τη Δανία και την Ολλανδία.Στο βιβλίο του «The Rommel Papers», o B.H. Liddelttart παραθέτει τη μαρτυρία ενός Γερμανού στρατιώτη για τον αντίκτυπο που είχαν τα Panzer στους Γάλλους. «Άμαχοι και στρατιώτες, με πρόσωπα παραμορφωμένα από τον τρόμο, στριμώχνονταν στα χαρακώματα, πίσω από φράκτες και σε κάθε κοίλωμα δίπλα σε δρόμο. Περάσαμε από πομπές προσφύγων που είχαν παρατήσει τα καρότσια τους και είχαν τρέξει πανικόβλητοι στα χωράφια για να σωθούν».Όταν τα γερμανικά τανκ προέλαυναν προς τη Μόσχα το 1942 οι Ρώσοι κατέφυγαν στη χρήση σκύλων – ναρκών για να τα αναχαιτίσουν. Οι σκύλοι αυτοί ήταν εκπαιδευμένοι για να μπαίνουν κάτω από τα άρματα που πλησίαζαν και φορτώνονταν με εκρηκτικά και φιτίλι 15 εκατοστών…Οι Γερμανοί στο μεταξύ είχαν εξελίξει τα άρματα μάχης που κατασκεύαζαν. Από τον Αύγουστο του 1942 άρχισε να παράγεται μαζικά το άρμα Tiger. Ζύγιζε 45 τόνους και ήταν εξοπλισμένο με ένα πυροβόλο Flak 18 των 88 mm. Το πυροβόλο αυτό θεωρείται ως το αποτελεσματικότερο όπλο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Μπορούσε να προσαρμοστεί στα Tiger ή να χρησιμοποιηθεί μόνο του ως αντιαεροπορικό πυροβόλο. Εκτόξευε ένα βλήμα με ταχύτητα ένα χιλιόμετρο ανά δευτερόλεπτο. Τα Tiger διέθεταν θωράκιση με λαμαρίνα πάχους 10 cm και εκπληκτική ισχύ πυρός, αλλά επειδή ήταν νέο «όχημα» η μηχανή του απαιτούσε συνεχή συντήρηση, ενώ δεν υπήρχαν και ανταλλακτικά. Για κάθε δέκα Tiger είχαν κατασκευαστεί μόνο μια έξτρα μηχανή κι ένα κιβώτιο ταχυτήτων, τα οποία αποδείχθηκαν ανεπαρκή για να καλύψουν τις ανάγκες στο απαιτητικό έδαφος της Σοβιετικής Ένωσης.Οι Ρώσοι βρέθηκαν απροετοίμαστοι για να αντιμετωπίσουν στην ισχύ πυρός του πυροβόλου των 88 mm. Όμως, ένα ανορθόδοξο «όπλο» που είχε χρησιμοποιηθεί κατά την εισβολή των Σοβιετικών στη Φιλανδία το 1939 έδωσε τη λύση. Επρόκειτο για ένα μείγμα πετρελαίου και φωσφόρου, ακριβώς το ίδιο που χρησιμοποιείται στα φλογοβόλα όπλα, τοποθετημένο σε μία φιάλη. Χρησιμοποιήθηκαν 10.000 τέτοιες φιάλες. Το μείγμα αναφλεγόταν όταν έσπαζε η φιάλη και οι φλόγες εξαπλώνονταν μέσω του αεραγωγού του άρματος. Επρόκειτο για το γνωστό μέχρι σήμερα «κοκτέιλ μολότοφ», που πήρε το όνομά του από τον Υπουργό Εξωτερικών της ΕΣΕΔ, Vyacheslav Molotov.Βέβαια οι Σοβιετικοί δεν αρκέστηκαν στις μεθόδους ανορθόδοξου πολέμου. Κατασκεύασαν ένα εξαιρετικό άρμα μάχης, το T-34 το οποίο έπαιξε αποφασιστικό ρόλο στην επικράτησή τους εναντίον των Γερμανών. Το T-34 ήταν ειδικά σχεδιασμένο με επικλινή θωράκιση, ώστε να εξοστρακίζονται τα εχθρικά πυρά. Μπορούσε να διανύσει 450 χιλιόμετρα χωρίς ανεφοδιασμό, ενώ οι πλατιές ερπύστριές του πλεονεκτούσαν σε συνθήκες βροχής και χιονιού. Αρχικά, μόνο οι διοικητές των ιλών είχαν ασύρματο στα Τ-34 τους και τα μηνύματα μεταφέρονταν με σημαίες ή σινιάλα που γίνονταν με τα χέρια. Οι ασύρματοι προστέθηκαν το 1943. Μέχρι το 1944 οι σοβιετικές απώλειες στα τεθωρακισμένα ήταν ισάριθμες με τις γερμανικές, ενώ το 1941 σε κάθε γερμανικό άρμα που καταστρεφόταν, αντιστοιχούσαν έξι σοβιετικά! Το Τ-34 είχε πυροβόλο F-34 των 76,2 mm. Συνολικά κατασκευάστηκαν πάνω από 50.000 Τ-34.Τα Tiger και τα Τ-34 ενεπλάκησαν στη μεγαλύτερη αρματομαχία όλων των εποχών στο Κουρσκ, βόρεια από το Χάρκοβο. Οι Γερμανοί ξεκίνησαν την επίθεση στις 5 Ιουλίου 1943. Η μάχη του Κουρσκ έληξε στις 23 Αυγούστου 1943 με νίκη των Σοβιετικών. Συνολικά σε αυτή συμμετείχαν γύρω στα 6.200 άρματα μάχης, πολλά από τα οποία καταστράφηκαν. Μετά τη νίκη των Σοβιετικών άρχισε η μεγάλη τους αντεπίθεση που οδήγησε στην πανηγυρική είσοδό τους στο Βερολίνο το 1945. Οι Γερμανοί έχασαν στο Κουρσκ 100.000 άνδρες. Ως το τέλος της σοβιετικής αντεπίθεσης, οι απώλειές τους ξεπέρασαν τους 500.000 άνδρες. Οι Σοβιετικοί μόλις πενήντα χρόνια αργότερα αποκάλυψαν ότι στο Κουρσκ είχαν 250.000 νεκρούς και 600.000 τραυματίες.Όταν τα γερμανικά άρματα μάχης επέλαυναν στη δυτική Ευρώπη, το 1939 και το 1940 οι Η.Π.Α. διέθεταν λίγα, απαρχαιωμένα άρματα. Αν και δεν είχαν μπει στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο ξεκίνησαν τις διαδικασίες για τον σχεδιασμό και την κατασκευή ενός νέου άρματος. Έτσι κατασκευάστηκε το Sherman. Ήταν γρήγορο και αξιόπιστο, διέθετε ασύρματο και σύστημα ενδοεπικοινωνίας για το πλήρωμα. Είχε όμως λιγότερη θωράκιση και μικρότερη ισχύ πυρός από τα Tiger, καθώς μπορούσε να εξουδετερωθεί από αυτά, από απόσταση 3,6 χιλιομέτρων. Η ταχύτητα με την οποία καιγόταν έδωσε στο Sherman το «παρατσούκλι» Ronson, από τη γνωστή μάρκα αναπτήρων. Τα Sherman είχαν πυροβόλο 75 mm και πενταμελές πλήρωμα.Αν και ήταν ευπρόσβλητα, τα Sherman χρησιμοποιήθηκαν και από τους Βρετανούς, οι οποίοι πρότειναν την προσθήκη πυροβόλου με μεγαλύτερη ισχύ πυρός. Ισχυρίστηκαν ότι η πρότασή τους δεν έγινε αποδεκτή, επειδή ήταν δική τους ιδέα. Αργότερα ωστόσο κατασκευάστηκαν κάποια Sherman με μεγαλύτερα πυροβόλα. Παρά τις ατέλειές τους τα Sherman είχαν μεγάλη συμβολή στη συμμαχική νίκη, ιδιαίτερα λόγω του ότι κατασκευάστηκαν συνολικά 48.000 μέσα σε τρία χρόνια.Ο Βρετανός Στρατηγός Πέρσι Χόμπαρτ είχε πολλές ιδέες για προσαρμογή των αρμάτων μάχης που υπήρχαν, έτσι ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις ειδικές ανάγκες απόβασης στη Νορμανδία το 1944. Μια από τις «εφευρέσεις» του ήταν το αμφίβιο Sherman, καλυμμένο από καραβόπανο, το οποίο μπορούσε να επιπλέει. Κατευθυνόταν από προπέλες που κινούνταν με τον κινητήρα του άρματος. Για να κινείται στο αμμώδες έδαφος ο Χόμπαρτ προσάρμοσε στο Sherman μηχανισμό που έστρωνε μονοπάτι μπροστά από αυτό. Για την εξουδετέρωση των ναρκών στα Sherman είχαν προσαρμοστεί μοτέρ τα οποία στροβίλιζαν αλυσίδες στο έδαφος και ξεκινούσαν από δύο μεταλλικούς βραχίονες στις δύο πλευρές του άρματος. Κάποια Sherman μετατράπηκαν σε μπουλντόζες για να ισοπεδώνουν τα μεγάλα εμπόδια, ενώ άλλα εξοπλίστηκαν με φλογοβόλα για να επιτίθενται σε καλά προστατευμένους στόχους. Οι Αμερικανοί, υπεύθυνοι για τον σχεδιασμό της D day ήταν ιδιαίτερα επιφυλακτικοί για τις καινοτομίες του Χόμπαρτ, ωστόσο και οι ίδιοι χρησιμοποίησαν αμφίβια Sherman κατά την απόβαση στη Νορμανδία.Βασική πηγή για το άρθρο ήταν το βιβλίο του Sean Sheehaw «Τα όπλα στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο», Εκδόσεις Σαββάλας, 2004