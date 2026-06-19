O Πινέδα ζήτησε «ταπεινότητα και σκληρή δουλειά» μετά την πρόκριση του Μεξικό στους 32 του Μουντιάλ
O Πινέδα ζήτησε «ταπεινότητα και σκληρή δουλειά» μετά την πρόκριση του Μεξικό στους 32 του Μουντιάλ
Το πρώτο μήνυμα του μέσου της ΑΕΚ για την πρόκριση του Μεξικό
Στη νοκ-άουτ φάση των «32» του φετινού Μουντιάλ βρίσκεται ήδη από τα ξημερώματα της Παρασκευής (19/6) το Μεξικό του Ορμπελίν Πινέδα, μετά τη νίκη με 1-0 επί της Νότιας Κορέας.
Οι εκ των διοργανωτών του φετινού θεσμού έκαναν το 2/2 στον πρώτο όμιλο (μετά και το 2-0 κόντρα στη Νότια Αφρική στην πρεμιέρα), πήραν την πρωτιά και πλέον κάνουν σιγά σιγά τα σχέδιά τους για τον επόμενο γύρο, έχοντας φυσικά και το τρίτο παιχνίδι του γκρουπ απέναντι στην Τσεχία (25/6, 04:00). Στο παιχνίδι με τους Νοτιοκορεάτες αγωνίστηκε και ο Ορμπελίν Πινέδα της ΑΕΚ, περνόντας ως αλλαγή στο 71'.
Ο μέσος της Ένωσης μάλιστα μετά τη νίκη της πατρίδας του έστειλε μέσω των social media το δικό του ενωτικό μήνυμα ενόψει της συνέχειας γράφοντας χαρακτηριστικά «Συνεχίζουμε βήμα βήμα, με ταπεινότητα, σκληρή δουλειά και τον ίδιο ενθουσιασμό όπως πάντα».
Πηγή: gazzetta.gr
Οι εκ των διοργανωτών του φετινού θεσμού έκαναν το 2/2 στον πρώτο όμιλο (μετά και το 2-0 κόντρα στη Νότια Αφρική στην πρεμιέρα), πήραν την πρωτιά και πλέον κάνουν σιγά σιγά τα σχέδιά τους για τον επόμενο γύρο, έχοντας φυσικά και το τρίτο παιχνίδι του γκρουπ απέναντι στην Τσεχία (25/6, 04:00). Στο παιχνίδι με τους Νοτιοκορεάτες αγωνίστηκε και ο Ορμπελίν Πινέδα της ΑΕΚ, περνόντας ως αλλαγή στο 71'.
Ο μέσος της Ένωσης μάλιστα μετά τη νίκη της πατρίδας του έστειλε μέσω των social media το δικό του ενωτικό μήνυμα ενόψει της συνέχειας γράφοντας χαρακτηριστικά «Συνεχίζουμε βήμα βήμα, με ταπεινότητα, σκληρή δουλειά και τον ίδιο ενθουσιασμό όπως πάντα».
Πηγή: gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα