Εθνική μπάσκετ: Το έκτο μετάλλιο σε Eurobasket - Αναλυτικά τα μετάλλια της Ελλάδας
EUROBASKET 2025
Εθνική Μπάσκετ Φινλανδία Eurobasket 2025 Γιάννης Αντετοκούνμπο Κώστας Σλούκας Κώστας Παπανικολάου

Η Εθνική κατέκτησε το 6ο μετάλλιό της σε Eurobasket - Πρώτο για Γιάννη Αντετοκούνμπο, Κώστα Σλούκα και Κώστα Παπανικολάου - Αναλυτικά τα μετάλλια της Ελλάδας

Η Εθνική τα κατάφερε, κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο μετά από 16 χρόνια στο Eurobasket και η συγκεκριμένη γενιά έγραψε ιστορία. 

Επικράτησε της Φινλανδίας με 92-89 και έκανε το όνειρο πραγματικότητα. 

Αυτό είναι το 6ο μετάλλιο της Εθνικής μπάσκετ σε Eurobasket, δύο χρυσά (1987, 2005), ένα ασημένιο (1989) και δύο χάλκινα (1949, 2009) μετάλλια. 

Αυτό ήταν το πρώτο μετάλλιο του Γιάννη Αντετοκούνμπο με το εθνόσημο, ενώ και για τους ιστορικούς ηγέτες Κώστα Παπανικολάου και Κώστα Σλούκα είναι μία δικαίωση χρόνων, για το πρώτο μετάλλιο.

Best of Network