EuroBasket 2025, Λιθουανία - Ελλάδα: Ο Κώστας Αντετοκούνμπο ύψωσε τείχος με αλλεπάλληλα μπλοκ
Ο Κώστας Αντετοκούνμπο «έκρυψε τον ήλιο» για τους Λιθουανούς!
Σε... απαγορευμένη ζώνη μετέτρεψε ο Κώστας Αντετοκούνμπο την ελληνική ρακέτα στο ξεκίνημα του προημιτελικού με την Λιθουανία στο Eurobasket 2025 καθώς ύψωσε τείχος και «κατέβασε τον διακόπτη» σε αλλεπάλληλες προσπάθειες των αντιπάλων της Εθνικής.
Ο 27χρονος σέντερ της Εθνικής Ελλάδας κατέγραψε τέσσερις εντυπωσιακές τάπες πριν καν ακουστεί η κόρνα της ανάπαυλας.
Κάθε διείσδυση των Λιθουανών συναντούσε τα χέρια του, που «έσβηναν» τα σουτ είτε με θεαματικά κοψίματα είτε με καίριες τοποθετήσεις. Οι αντίπαλοι φόργουορντ και σέντερ είδαν ξανά και ξανά τα σουτ τους να κοντράρονται, «σκοντάφτοντας» πάνω στον Έλληνα γίγαντα.
Δείτε το τρομερό κόψιμο στον Αζουόλας Τουμπέλις
Δείτε το τρομερό κόψιμο στον Αζουόλας Τουμπέλις
KOSTAS SENDS IT TO ROW 13#EuroBasket | #MakeYourMark pic.twitter.com/96d9iy5BFz— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 9, 2025
