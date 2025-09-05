Ολυμπιακός για Παπανικολάου: «20 χρόνια πιστός στρατιώτης της γαλανόλευκης»
O Kώστας Παπανικολάου έπιασε τον Νίκο Γκάλη σε συμμετοχές στην Εθνική Ελλάδας και η ΚΑΕ Ολυμπιακός τον αποθέωσε
Ο αρχηγός της Εθνικής μπάσκετ έπαιξε κόντρα στην Ισπανία για 168η φορά με τη φανέλα με το εθνόσημο και έγραψε ιστορία. Έφτασε σε συμμετοχές τον Νίκο Γκάλη και μπήκε στην κορυφαία δεκάδα όλων των εποχών.
Ο Κώστας Παπανικολάου εκτός από αρχηγός της Εθνικής είναι και κάπτεν του Ολυμπιακού με την ΚΑΕ να μην αφήνει ασχολίαστη την επίδοσή του.
«20 χρόνια πιστός στρατιώτης της γαλανόλευκης!
2005 Παμπαίδων ➝ 2025 Αρχηγός Εθνικής Ανδρών
Μόνο περηφάνια για τον αρχηγό μας, που κόντρα στην Ισπανία έφτασε τις 168 συμμετοχές με την Εθνική ομάδα, ισοφαρίζοντας τον θρυλικό Νίκο Γκάλη, με τον οποίο συγκατοικούν πλέον στην 10η θέση της σχετικής λίστας!» έγραψε ο Ολυμπιακός για τον Παπανικολάου.
🇬🇷 20 χρόνια πιστός στρατιώτης της γαλανόλευκης!— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) September 5, 2025
2005 Παμπαίδων ➝ 2025 Αρχηγός Εθνικής Ανδρών
Μόνο περηφάνια για τον αρχηγό μας, που κόντρα στην Ισπανία έφτασε τις 168 συμμετοχές με την Εθνική ομάδα, ισοφαρίζοντας τον θρυλικό Νίκο Γκάλη, με τον οποίο συγκατοικούν πλέον στην… pic.twitter.com/rDnlauBbiG
Ειδήσεις σήμερα:
Πουλάει τρέλα ο Καμμένος για τα ηχητικά - «Με παίρνουν 500 άτομα τη μέρα, του έκανα πλάκα» λέει για τη νέα συνομιλία με τον μαφιόζο της Κρήτης
Αιμομιξία στην Κύπρο: 14χρονος έκανε σεξ με την αδελφή του και διακινούσε τα βίντεο με τις συνευρέσεις
Sicario: Ποιος είναι ο 18χρονος τραγουδιστής με τη μάσκα που εμφανίστηκε στη συναυλία για τον Στέλιο Καζαντζίδη
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr