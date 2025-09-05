Ολυμπιακός για Παπανικολάου: «20 χρόνια πιστός στρατιώτης της γαλανόλευκης»
Ολυμπιακός για Παπανικολάου: «20 χρόνια πιστός στρατιώτης της γαλανόλευκης»

O Kώστας Παπανικολάου έπιασε τον Νίκο Γκάλη σε συμμετοχές στην Εθνική Ελλάδας και η ΚΑΕ Ολυμπιακός τον αποθέωσε

Ολυμπιακός για Παπανικολάου: «20 χρόνια πιστός στρατιώτης της γαλανόλευκης»
Σπουδαία ημέρα η 4η Σεπτεμβρίου 2025 για τον Κώστα Παπανικολάου. 

Ο αρχηγός της Εθνικής μπάσκετ έπαιξε κόντρα στην Ισπανία για 168η φορά με τη φανέλα με το εθνόσημο και έγραψε ιστορία. Έφτασε σε συμμετοχές τον Νίκο Γκάλη και μπήκε στην κορυφαία δεκάδα όλων των εποχών. 

Ο Κώστας Παπανικολάου εκτός από αρχηγός της Εθνικής είναι και κάπτεν του Ολυμπιακού με την ΚΑΕ να μην αφήνει ασχολίαστη την επίδοσή του. 

«20 χρόνια πιστός στρατιώτης της γαλανόλευκης!
2005 Παμπαίδων 2025 Αρχηγός Εθνικής Ανδρών
Μόνο περηφάνια για τον αρχηγό μας, που κόντρα στην Ισπανία έφτασε τις 168 συμμετοχές με την Εθνική ομάδα, ισοφαρίζοντας τον θρυλικό Νίκο Γκάλη, με τον οποίο συγκατοικούν πλέον στην 10η θέση της σχετικής λίστας!» έγραψε ο Ολυμπιακός για τον Παπανικολάου. 




