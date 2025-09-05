Eurobasket 2025: Έπιασε τον Γκάλη σε συμμετοχές στην Εθνική Ελλάδας ο Παπανικολάου

Η νίκη επί της Ισπανίας ήταν σημαντική για την Εθνική μπάσκετ και είχε ιδιαίτερη σημασία για τον αρχηγό της, Κώστα Παπανικολάου.



Ο αρχηγός της Εθνικής και του Ολυμπιακού μετρά πλέον 168 συμμετοχές με την επίσημη αγαπημένη, αριθμός που τον φέρνει στην δέκατη θέση της σχετικής λίστας και συγκάτοικο του Νίκου Γκάλη, ο οποίος είχε σταματήσει στις 168.



Ο Νίκος Γκάλης κέρδισε βέβαια ένα χρυσό (1987) και ένα ασημένιο (1989) μετάλλιο σε Eurobasket με την Ελλάδα με τον Παπανικολάου να ευελπιστεί να ανέβει πρώτη φορά στο βάθρο φέτος στη Ρίγα.

Η πρώτη τριάδα αποτελείται από τους Γιαννάκη, Φασούλα, Χριστοδούλου, ενώ στην τέταρτη θέση βρίσκεται ο Νίκος Ζήσης, νυν general manager του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος.



Κόντρα στο Ισραήλ ο Παπανικολάου θα έχει την ευκαιρία να ξεπεράσει τον Νίκο Γκάλη.

Οι πρώτοι σε συμμετοχές

1.Παναγιώτης Γιαννάκης 351

2.Παναγιώτης Φασούλας 244

3.Φάνης Χριστοδούλου 220

4.Νίκος Ζήσης 189

5.Γιώργος Σιγάλας 185

6.Αντώνης Φώτσης 184

7.Λιβέρης Ανδρίτσος 182

8.Δημήτρης Κοκολάκης 178

9.Γιάννης Μπουρούσης 174

10.Νίκος Γκάλης 168

-.Κώστας Παπανικολάου 168



Ειδήσεις σήμερα:



Καμμένος (ηχητικό Νο2) με τον μαφιόζο της Κρήτης: Λέει ότι «έδωσε το όνομα του Μελχισεδέκ στο επιτελείο Τραμπ» και ότι του έβαλαν κοριούς επί ΣΥΡΙΖΑ!



«Μαύρη Πέμπτη» γράφουν οι Ισπανοί για την ήττα από την Ελλάδα στο Eurobasket - «Πιο τρομακτικός από ποτέ» λέει η FIBΑ για τον Αντετοκούνμπο



Τα «Ανεμοδαρμένα ύψη» με την Μάργκοτ Ρόμπι και τον Τζέικομπ Ελόρντι προκάλεσαν αντιδράσεις - «Το 50 αποχρώσεις του γκρι βρήκε τον ανταγωνιστή του»





