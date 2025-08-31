Σπανούλης: «Η βελτίωση στο ριμπάουντ και στο τρανζίσιον μπορεί να μας ανεβάσει επίπεδο, έχουμε πολύ καλή χημεία»
Ο Βασίλης Σπανούλης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εμφατική νίκη, αλλά έστειλε παράλληλα το μήνυμα ότι η ομάδα πρέπει να συνεχίσει να δουλεύει σκληρά
Ο ομοσπονδιακός προπονητής της Εθνικής Ελλάδας, Βασίλης Σπανούλης, μίλησε για την εντυπωσιακή νίκη επί της Γεωργίας στο Eurobasket 2025, τονίζοντας τη συνεχή βελτίωση της ομάδας και την εξαιρετική χημεία που υπάρχει στα αποδυτήρια.
Ο Βασίλης Σπανούλης τόνισε πως η βελτίωση στο ριμπάουντ και στο τρανζίσιον μπορεί να ανεβάσει επίπεδο την ομάδα.
Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:
«Το πιο σημαντικό είναι να βελτιώνεται η ομάδα, είχαμε πει ότι θέλουμε να βελτιωνόμαστε και κατά τη διάρκεια του τουρνουά, βλέπουμε και ατομικό βίντεο και ομαδικό. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε πολλή προπόνηση, οπότε έχουμε πολύ βίντεο και τακτική. Προσπαθούμε να έχουμε όλα τα παιδιά ετοιμοπόλεμα γιατί όλα θα χρειαστούν.
Είμαι πολύ ευχαριστημένος γιατί όλα τα παιδιά δίνουν το 100% των δυνάμεών τους, έχουμε πολύ καλή χημεία. Βελτιώνουμε τους σχηματισμούς μας και το spacing. Αλλά σίγουρα έχουμε δρόμο ακόμα για να φτάσουμε εκεί που θέλω εγώ.
Είχαμε πει ότι με αυτή την άμυνα που παίζουμε, πρέπει να βελτιώσουμε το ριμπάουντ και το τρανζίσιον, είναι δύο πράγματα που μπορούν να μας ανεβάσουν επίπεδο. Το άλλο πράγμα που πρέπει να έχουμε είναι το καλό spacing, γιατί έχουμε έναν παίκτη στον οποίον στέλνουν πολλές ομάδες τις βοήθειες, έχουμε εξαιρετικούς σουτέρ, εξαιρετικούς δημιουργούς, on ball παίκτες και αν είμαστε ενωμένοι και πιστοί ο κάθε ένας στον ρόλο του και κρατήσουμε τη χημεία, τότε θα μπορέσουμε να βελτιωθούμε και άλλο.
Δεν σκεφτόμαστε την Ισπανία ακόμα. Αυτή τη στιγμή θα αναλύσουμε το σημερινό παιχνίδι και θα ετοιμαστούμε για τη Βοσνία»
Οι δηλώσεις μετά τη νίκη της Εθνικής Ανδρών επί της Γεωργίας για την τρίτη αγωνιστική του τρίτου ομίλου του Ευρωμπάσκετ.
Ντίνος Μήτογλου: «Αρχικά να δώσω συγχαρητήρια σε όλους τους συμπαίκτες μου, σε όλη την ομάδα. Ήμασταν προετοιμασμένοι για ένα δύσκολο παιχνίδι και πήραμε μια μεγάλη διαφορά από την αρχή. Το παιχνίδι κύλησε ομαλά από την αρχή και είμαστε χαρούμενοι για το αποτέλεσμα. Το καλό είναι ότι παζλ συμπληρώνεται σωστά, συσπειρωνόμαστε και τώρα θέλουμε να ξεκουραστούμε και να προετοιμαστούμε για την συνέχεια. Το θέμα της πρωτιάς αυτήν την στιγμή δεν το σκέφτομαι. Είμαι της νοοτροπίας βήμα – βήμα. Αυτό θα σε πάει ψηλά, γιατί είσαι πιο συγκεντρωμένος στους στόχους σου. Ναι, παίζουμε πάλι στις 15.00 με την Βοσνία Ερζεγοβίνη, αλλά αυτό είναι το Ευρωμπάσκετ, αυτό είναι το πρόγραμμα και πρέπει να συνηθίσουμε, όπως όλες οι ομάδες».
Γιαννούλης Λαρεντζάκης: «Κρατάμε το 3/3 και συνεχίζουμε. Πάντα η άμυνα είναι μια σταθερά και από αυτήν βρίσκουμε ενέργεια και ρυθμό στην επίθεση και μπορούμε να βγάλουμε αιφνδιιασμούς. Το τουρνουά είναι μεγάλο και προχωράμε. Η ερώητση αν έχουμε σουτέρ απασχολεί την Εθνική Ομάδα πολλά χρόνια. Το θέμα είναι να έχεις ρυθμό και να το βάλεις. Έχουμε καλή ψυχολογία, καλή χημεία, βρήκαμε ανοιχτά σουτ και φάσεις και θέλουμε να διατηρήσουμε ψηλά τα ποσοστά. Πάμε βήμα-βήμα».
Αλεξάνταρ Τζίκιτς: «Μετά το ματς με την Ιταλία είχαμε δύο επιλογές. Να πάμε στο 100% στο σημερινό ματς ή να προσπαθήσουμε να μείνουμε υγιείς για τα δύο τελευταία παιχνίδια. Επιλέξαμε το δεύτερο, ήταν δική μου απόφαση. Ξέρουμε ποιος είναι ο στόχος μας. Ήταν άσχημο; Ναι, φυσικά, Δεν μου αρέσει, ούτε στους παίκτες, είναι το αντίθετο από αυτό που είμαστε. Όμως σήμερα δεν θα ήταν το πιο έξυπνο να παλέψουμε στο 100%. Αν το κάναμε, πιθανότατα θα είχαμε 2-3 τραυματίες παίκτες. Δεν θέλω να μιλήσω για την κατάσταση του Σενγκέλια. Πάντως θα παίξει στα δύο επόμενα ματς».
«Η Ελλάδα είναι σπουδαία ομάδα. Παίζουν πολύ καλά, αλλά προτεραιότητά μου ήταν να κρατήσω τους παίκτες μου υγιείς για τα επόμενα δύο παιχνίδια. Φυσικά δεν είναι εύκολο να αντιμετωπίσεις την Ελλάδα. Αν παίζαμε στο 100%, θα μας εγγυόταν κανείς ότι θα κερδίζαμε; Θα ήταν φαβορί ακόμη κι αν ήμασταν πλήρεις και παίζαμε στο 100%. Αυτή ήταν η οπτική μας. Εμείς δεν έχουμε το ίδιο βάθος με την Ελλάδα. Όπως είπα από την πρώτη μέρα, πρέπει να επιλέγεις τις μάχες του. Ίσως κάποιοι να διαφωνούν, αλλά ο καθένας έχει δικαίωμα της γνώμης του».
Ντούντα Σανάντζε: «Δεν ήταν εύκολο παιχνίδι, το περιμέναμε όμως. Είχαμε κάποιους μικροτραυματισμούς και αποφάσισε η ομάδα να εκμεταλλευτούμε τον χρόνο για να είναι έτοιμοι στους δύο ‘τελικούς’ που έχουμε μετά. Θεωρώ πως είμαστε σε καλή θέση, έχουμε δύο μεγάλα ματς μπροστά μας και θα είμαστε έτοιμοι για αυτά. Έχουμε τον πρώτο ‘τελικό’ απέναντι στην Κύπρο. Δεν έχει σημασία αν είμαστε φαβορί, θα πάμε να τα δώσουμε όλα και μετά έχουμε έναν ακόμη ‘τελικό’».
