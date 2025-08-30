Eurobasket 2025: Χωρίς τον Αντετοκούνμπο κόντρα στην Κύπρο η Ελλάδα
EUROBASKET 2025
Eurobasket 2025 Εθνική Μπάσκετ Γιάννης Αντετοκούνμπο

Eurobasket 2025: Χωρίς τον Αντετοκούνμπο κόντρα στην Κύπρο η Ελλάδα

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα ξεκουραστεί αφού την Κυριακή ακολουθεί ένα πιο απαιτητικό παιχνίδι με την Γεωργία

Eurobasket 2025: Χωρίς τον Αντετοκούνμπο κόντρα στην Κύπρο η Ελλάδα
Χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο θα αγωνιστεί στις 18:15 στη Λεμεσό απέναντι στην Κύπρο η Ελλάδα σ' αγώνα της 2ης ημέρας του 3ου ομίλου του Eurobasket 2025. 

O Βασίλης Σπανούλης αποφάσισε να ξεκουράσει τον σούπερ σταρ του ΝΒΑ με την Κύπρο αφού την Κυριακή (15:00) ακολουθεί ο αγώνας με την Γεωργία. 

Η σύνθεση της Ελλάδας

 Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Βασίλης Τολιόπουλος, Δημήτρης Κατσίβελης, Ντίνος Μήτογλου, Κώστας Παπανικολάου, Κώστας Σλούκας, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Κώστας Αντετοκούνμπο, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, Θάνασης Αντετοκούνμπο.





