Eurobasket 2025: Με κορυφαίο τον Όσμαν η Τουρκία 93-73 την οικοδέσποινα Λετονία - Βίντεο

Όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων η συνέχεια αποτέλεσε τυπική... διαδικασία για την ομάδα του Άταμαν καθώς ο δείκτης του σκορ έφτασε και το +22 (57-79), δείγμα και της εικόνας που επικρατούσε στη Ρίγα. Η Λετονία δεν μπορούσε να βρει απαντήσεις και η μία κακή επίθεση διαδέχονταν την άλλη με αποτέλεσμα το ματς να εξελιχθεί σε... one team show! Στο τέλος έβαλε την υπογραφή του και ο Άλπερεν Σένγκουν «γεμίζοντας» την στατιστική του με 16 πόντους, 8 ριμπάουντ, 7 ασίστ.Τα δεκάλεπτα: 21-24, 39-47, 55-72, 73-93.Πηγή:www.gazzetta.gr