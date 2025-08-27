Eurobasket 2025: Με κορυφαίο τον Όσμαν η Τουρκία 93-73 την οικοδέσποινα Λετονία - Βίντεο
Eurobasket 2025: Με κορυφαίο τον Όσμαν η Τουρκία 93-73 την οικοδέσποινα Λετονία - Βίντεο
Ο παίκτης του Παναθηναϊκού οδήγησε την Εθνική Τουρκίας στη νίκη στην πρεμιέρα του Eurobasket 2025, πετυχαίνοντας 20 πόντους
Η Τουρκία... έκανε πλάκα στην οικοδέσποινα Λετονία, παίρνοντας τη νίκη, με 93-73 στην πρεμιέρα του Eurobasket 2025.
Η ομάδα του Εργκίν Άταμαν έκανε ό,τι ήθελε στο ματς της πρεμιέρας και έδειξε από το πρώτο τζάμπολ τις άγριες διαθέσεις της ενόψει της συνέχειας της διοργάνωσης. Ο Τσέντι Όσμαν ήταν εκείνος που έκανε την μεγαλύτερη διαφορά στο ματς και δη στην 3η περίοδο, όταν η Τουρκία «άνοιξε» την ψαλίδα της διαφοράς «καθαρίζοντας» με την υπόθεση της νίκης.
Στα 27:53 που αγωνίστηκε είχε 20 πόντους με 2/3 δίποντα, 4/7 τρίποντα, 4/6 βολές, 3 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ ακολούθησαν σε απόδοση οι Σένγκουν (16π., 8ριμπ., 7ασ.), Σιπάχι (19π., 6/6 σουτ) και Λάρκιν (15π.) σ' ένα ματς όπου η Τουρκία μέτρησε 15/25 τρίποντα έναντι 13/38 των Λετονών.
Λετονία – Τουρκία: Το ματς
«Εκρηκτικό» ήταν το ξεκίνημα της Τουρκίας στο ντέρμπι του Α' ομίλου καθώς με το «καλημέρα» του αγώνα βρέθηκε να έχει διψήφια διαφορά πόντων (3-13) χάρη στον Σιπάχι, ο οποίος είχε πάρει την κατάσταση στα χέρια του. Έχοντας και την αμέριστη συμπαράσταση του Τσέντι Όσμαν (7π., 1/1διπ., 1/1τρ., 2/2β.) η ομάδα του Εργκίν Άταμαν βρέθηκε να προηγείται με 14 πόντους διαφορά (10-24) πριν «απαντήσουν» οι γηπεδούχοι με 11-0 δια χειρός Σμιτς, Λόμασζ και Πορζίνγκις για το 21-24 του δεκαλέπτου.
Ένα διάστημα όπου οι γηπεδούχοι είχαν 5/11 δίποντα και 2/8 τρίποντα, ενώ η Τουρκία αντίστοιχα 5/7 δίποντα και 2/4 τρίποντα. Την τουρκική σκυτάλη πήραν οι Χαζέρ και Κορκμάζ για το νέο +10 της Τουρκίας (22-32 στο 12') ωστόσο ο Άρτους Ζάγκαρς με συνεχόμενα σουτ έφερε εκ νέου την ομάδα του σε απόσταση μίας κατοχής (39-42) πριν από το 39-47 του πρώτου ημιχρόνου υπέρ των Τούρκων. Στο πρώτο μισό η Τουρκία είχε 9/17 δίποντα, 7/11 τρίποντα, 8/8 βολές, 14-7 ριμπάουντ και 8 ασίστ για 9 λάθη, έχοντας ξεχωρίσει οι Σιπάχι (13π., 4/4 σουτ, 2ασ.), Λάρκιν (7π., 4ριμπ.) και Όσμαν (7π.) ενώ η Λετονία (Ζάγκαρς 11π., 3/5τρ.) αντίστοιχα είχε 6/14 δίποντα, 7/20 τρίποντα, 6/7 βολές, 5-7 ριμπάουντ και 10 ασίστ για 6 λάθη.
Η ομάδα του Έργκιν Άταμαν κρατούσε σταθερά το προβάδισμα στο σκορ και στην 3η περίοδο του αγώνα. Ο Τσέντι Όσμαν έκανε εξαιρετικό δεκάλεπτο σημειώνοντας 11 πόντους σε αυτό διάστημα «κουβαλώντας» την ομάδα του έως και διαφορά 18 πόντων (49-67) δύο λεπτά πριν από το τέλος (55-72). Ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού AKTOR είχε έως το τέλος της 3ης περιόδου 18 πόντους με 2/3 δίποντα, 4/6 τρίποντα και 2/2 βολές, ενώ αντίστοιχα ο Λάρκιν είχε «γράψει» 15 πόντους με 3/5 τρίποντα, 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ.
Όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων η συνέχεια αποτέλεσε τυπική... διαδικασία για την ομάδα του Άταμαν καθώς ο δείκτης του σκορ έφτασε και το +22 (57-79), δείγμα και της εικόνας που επικρατούσε στη Ρίγα. Η Λετονία δεν μπορούσε να βρει απαντήσεις και η μία κακή επίθεση διαδέχονταν την άλλη με αποτέλεσμα το ματς να εξελιχθεί σε... one team show! Στο τέλος έβαλε την υπογραφή του και ο Άλπερεν Σένγκουν «γεμίζοντας» την στατιστική του με 16 πόντους, 8 ριμπάουντ, 7 ασίστ.
Τα δεκάλεπτα: 21-24, 39-47, 55-72, 73-93.
Πηγή:www.gazzetta.gr
