Eurobasket 2025: Τα... ιδιαίτερα του Σπανούλη στον Αντετοκούνμπο στην πρώτη προπόνηση στη Λεμεσό - Βίντεο
H Eθνική Ελλάδας έφτασε στην Κύπρο και προπονήθηκε το απόγευμα της Τρίτης στη Λεμεσό
Η αποστολή της Εθνικής Ελλάδας έφτασε το μεσημέρι της Τρίτης στη Λάρνακα και στη συνέχεια ταξίδεψε οδικώς στη Λεμεσό, εκεί όπου θα διεξαχθούν οι αγώνες του ομίλου της στο Eurobasket 2025.
H ομάδα του Βασίλη Σπανούλη προπονήθηκε στο γήπεδο «Σπύρος Κυπριανού» και μετράει αντίστροφα για το τζάμπολ που έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη (21:30) κόντρα στην Ιταλία.
Στην πρώτη προπόνηση ο Βασίλης Σπανούλης βρήκε την ευκαιρία, αφού ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε τελειώσει τις ασκήσεις του, να του δείξει μερικά «τιπς» για το πώς θα πρέπει να κάνει το πρώτο βήμα μετά την υποδοχή της μπάλας στο ποστ.
Τα… ιδιαιτέρα του Βασίλη Σπανούλη στον Γιάννη Αντετοκουνμπο pic.twitter.com/mhkNx7qWAM— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) August 26, 2025
