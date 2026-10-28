Δορκοφίκης: «Το μπάσκετ θέλει καθαρό αέρα, δεν μπορούμε να πάμε με μπαλώματα»
SPORTS
The Basketball Show Περικλής Δορκοφίκης Μπάσκετ

Δορκοφίκης: «Το μπάσκετ θέλει καθαρό αέρα, δεν μπορούμε να πάμε με μπαλώματα»

Ο παλαίμαχος μπασκετμπολίστας, ο οποίος πήρε τη θέση του Βαγγέλη Λιόλιου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης φιλοξενήθηκε στην εκπομπή «The Basketball Show»

Δορκοφίκης: «Το μπάσκετ θέλει καθαρό αέρα, δεν μπορούμε να πάμε με μπαλώματα»
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Ο πρώην διεθνής καλαθοσφαιριστής και μέλος της ΕΟΚ, Περικλής Δορκοφίκης, φιλοξενήθηκε στην εκπομπή «The Basketball Show», όπου τοποθετήθηκε εκτενώς για όσα συνταρακτικά διαδραματίζονται στο ελληνικό μπάσκετ και τις κινήσεις που χρειάζονται, προκειμένου να υπάρξει ομαλή μετάβαση στην επόμενη ημέρα.

«Στις δημοκρατίες και τη ζωή δεν υπάρχουν αδιέξοδα» τόνισε αρχικά ο Περικλής Δορκοφίκης και συνέχισε λέγοντας «Ο πρώτος τόμος του βιβλίου που λέγεται ελληνικό μπάσκετ έκλεισε. Ο δεύτερος τόμος ανοίγει στις 20 Δεκεμβρίου και πρέπει να τον γράψουμε με χρυσά γράμματα, αποφεύγοντας τα λάθη που έγιναν στον πρώτο».

«Πρέπει να πείσουμε τα σωματεία να βρεθούμε στην Αθήνα, να κοιταχτούμε όλοι μεταξύ μας, να μιλήσουμε, να ψηφίσουμε όλοι και από εκεί να εκκινήσει η επόμενη ημέρα» η θέση του εν όψει των επερχόμενων εκλογών της 20ης Δεκεμβρίου, καταλήγοντας «Το μπάσκετ θέλει φρέσκο αέρα πλέον, δεν μπορούμε να πάμε με μπαλώματα».

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