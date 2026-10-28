Σε μια καθημερινότητα που κινείται σε ολοένα και πιο εντατικούς ρυθμούς, ο ποιοτικός ύπνος αναδεικνύεται ως μία από τις πιο ουσιαστικές μορφές φροντίδας του εαυτού μας. Εδώ, η επιλογή του κατάλληλου στρώματος αποκτά ιδιαίτερη σημασία, κάτι που η JYSK γνωρίζει καλά.
Μανουσέλης: «To μπάσκετ είναι λύση, όχι πρόβλημα»
Μανουσέλης: «To μπάσκετ είναι λύση, όχι πρόβλημα»
Ο τεχνικός διευθυντής του Πρωτέα Βούλας, Μάνος Μανουσέλης, φιλοξενήθηκε στην εκπομπή «The Basketball Show», όπου μίλησε για την υπόθεση που έχει συνταράξει τα θεμέλια του ελληνικού μπάσκετ, αλλά για την εικόνα Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού
«Ο Ομπράντοβιτς φτιάχνει πάντα ομάδες που χρειάζονται χρόνο, προκειμένου να παίξουν αυτό που θέλει, είναι δύσκολη η διαχείριση αυτού του ρόστερ διότι έχει πολλούς στρατηγούς και λίγους στρατιώτες, ο χρόνος θα βοηθήσει κάθε παίκτη ξεχωριστά να βρει τον δρόμο του» η τοποθέτηση του Μάνου Μανουσέλη για τον Παναθηναϊκό στην εκπομπή «The Basketball Show», σχολιάζοντας για τον Κέντρικ Ναν πως είναι πολύ διαφορετικός σε σχέση με εκείνον που βλέπαμε στην εποχή Άταμαν.
Όσον αφορά την πολύκροτη υπόθεση του «Basketgate», ανέφερε πως πρόκειται για μία τεράστια ευκαιρία για επανεκκίνηση, τονίζοντας «Αν είμαστε τίμιοι με τον εαυτό μας, είμαστε σε μία τοξική κοινωνία που έχει να διαχειριστεί πράγματα, το μπάσκετ είναι λύση, όχι πρόβλημα. Το μπάσκετ δεν είναι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, το μπάσκετ είναι όλα τα άλλα».
«Ο Ολυμπιακός πρέπει να προσθέσει στο παζλ τα κομμάτια, είμαι 100% βέβαιος πως ο Ολυμπιακός θα έχει μία ομάδα που θα κερδίζει παιχνίδια» το σχόλιό του για τους πρωταθλητές Ευρώπης και Ελλάδος.
Όσον αφορά την πολύκροτη υπόθεση του «Basketgate», ανέφερε πως πρόκειται για μία τεράστια ευκαιρία για επανεκκίνηση, τονίζοντας «Αν είμαστε τίμιοι με τον εαυτό μας, είμαστε σε μία τοξική κοινωνία που έχει να διαχειριστεί πράγματα, το μπάσκετ είναι λύση, όχι πρόβλημα. Το μπάσκετ δεν είναι Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, το μπάσκετ είναι όλα τα άλλα».
«Ο Ολυμπιακός πρέπει να προσθέσει στο παζλ τα κομμάτια, είμαι 100% βέβαιος πως ο Ολυμπιακός θα έχει μία ομάδα που θα κερδίζει παιχνίδια» το σχόλιό του για τους πρωταθλητές Ευρώπης και Ελλάδος.
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