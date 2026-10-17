Sleepovers, σχολικές εκδρομές, κατασκήνωση. Δεν είναι απλώς μια διανυκτέρευση. Είναι μια μικρή πρόβα ανεξαρτησίας.
Μάντζαρης: «Αντιεπαγγελματικό αυτό που έκανε ο Ντόρσεϊ, respect στον Ομπράντοβιτς»
Μάντζαρης: «Αντιεπαγγελματικό αυτό που έκανε ο Ντόρσεϊ, respect στον Ομπράντοβιτς»
Ο γκαρντ της Μυκόνου, Βαγγέλης Μάντζαρης, φιλοξενήθηκε στην εκπομπή «The Basketball Show», όπου μίλησε για το θέμα που έχει προκύψει με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ στον Ολυμπιακό, για την εικόνα που παρουσιάζουν ως τώρα οι «ερυθρόλευκοι», όπως και για τον Παναθηναϊκό
«Το θέμα Ντόρσεϊ έχει σίγουρα ένα υπόβαθρο» σχολίασε αρχικά ο Βαγγέλης Μάντζαρης, κρίνοντας στη συνέχεια «αντιεπαγγελματική» τη συμπεριφορά του παίκτη του Ολυμπιακού. «Δεν μπορεί να ξανακολλήσει το γυαλί Ολυμπιακού - Ντόρσεϊ» η εκτίμηση για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, τονίζοντας πως «οι αδερφοί Αγγελόπουλοι δεν εκβιάζονται».
«Δεν γίνεται επειδή ένας παίκτης θεωρεί πως έχει ανέβει η τιμή του στην αγορά, να κάνει άνω κάτω την ομάδα και να ζητά παραπάνω λεφτά» η τοποθέτηση του Βαγγέλη Μάντζαρη, που συνέχισε λέγοντας «Γουόκαπ, Ντόρσεϊ έχουν αμερικανική νοοτροπία, χωρίς συναισθηματισμούς».
Όσο για τη μέχρι τώρα εικόνα του Ολυμπιακού στη σεζόν ανέφερε «Ο Ολυμπιακός μοιάζει κουρασμένος, έχει θέματα στην άμυνα», ενώ στάθηκε στο ότι «στηρίζεται στις ατομικές ενέργειες». Τέλος, εκθείασε τον Εβάν Φουρνιέ λέγοντας πως «είναι ο καλύτερος choser στην Euroleague, όσα χρόνια βλέπω μπάσκετ».
Όσο για τον Παναθηναϊκό, υποστήριξε πως θυμίζει... τον περσινό Ολυμπιακό, που είχε σαν βάση την άμυνα, ενώ έδωσε «respect» στον τεχνικό του «τριφυλλιού», Ζέλικο Ομπράντοβιτς, θεωρώντας δικό του έργο το γεγονός πως όποιος παίκτης βρίσκεται στο παρκέ, παίζει με το μαχαίρι στα δόντια.
«Δεν γίνεται επειδή ένας παίκτης θεωρεί πως έχει ανέβει η τιμή του στην αγορά, να κάνει άνω κάτω την ομάδα και να ζητά παραπάνω λεφτά» η τοποθέτηση του Βαγγέλη Μάντζαρη, που συνέχισε λέγοντας «Γουόκαπ, Ντόρσεϊ έχουν αμερικανική νοοτροπία, χωρίς συναισθηματισμούς».
Όσο για τη μέχρι τώρα εικόνα του Ολυμπιακού στη σεζόν ανέφερε «Ο Ολυμπιακός μοιάζει κουρασμένος, έχει θέματα στην άμυνα», ενώ στάθηκε στο ότι «στηρίζεται στις ατομικές ενέργειες». Τέλος, εκθείασε τον Εβάν Φουρνιέ λέγοντας πως «είναι ο καλύτερος choser στην Euroleague, όσα χρόνια βλέπω μπάσκετ».
Όσο για τον Παναθηναϊκό, υποστήριξε πως θυμίζει... τον περσινό Ολυμπιακό, που είχε σαν βάση την άμυνα, ενώ έδωσε «respect» στον τεχνικό του «τριφυλλιού», Ζέλικο Ομπράντοβιτς, θεωρώντας δικό του έργο το γεγονός πως όποιος παίκτης βρίσκεται στο παρκέ, παίζει με το μαχαίρι στα δόντια.
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