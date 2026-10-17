Μάντζαρης: «Αντιεπαγγελματικό αυτό που έκανε ο Ντόρσεϊ, respect στον Ομπράντοβιτς»

Ο γκαρντ της Μυκόνου, Βαγγέλης Μάντζαρης, φιλοξενήθηκε στην εκπομπή «The Basketball Show», όπου μίλησε για το θέμα που έχει προκύψει με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ στον Ολυμπιακό, για την εικόνα που παρουσιάζουν ως τώρα οι «ερυθρόλευκοι», όπως και για τον Παναθηναϊκό