Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός λέει «ναι» στην πραγματοποίηση του τουρνουά «Π. Γιαννακόπουλος» στο ανοιχτό του ΟΑΚΑ
SPORTS
Παναθηναϊκός Παύλος Γιαννακόπουλος

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός λέει «ναι» στην πραγματοποίηση του τουρνουά «Π. Γιαννακόπουλος» στο ανοιχτό του ΟΑΚΑ

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός στηρίζει το σχέδιο της ΚΑΕ που θέλει τον τελικό του «Παύλος Γιαννακόπουλος» να διεξάγεται στις 20 Σεπτεμβρίου στο ποδοσφαιρικό γήπεδο του ΟΑΚΑ

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός λέει «ναι» στην πραγματοποίηση του τουρνουά «Π. Γιαννακόπουλος» στο ανοιχτό του ΟΑΚΑ
Η ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού εξετάζει πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο διεξαγωγής του εφετινού τουρνουά "Παύλος Γιαννακόπουλος" στο ανοικτό -ποδοσφαιρικό- γήπεδο του ΟΑΚΑ και η "πράσινη" ΠΑΕ, με επίσημη τοποθέτησή της, υπογράμμισε πως θα είναι δίπλα της σε αυτό το εγχείρημα.

Ακόμη και με το να ζητήσει κλειδάριθμο για να αγωνιστεί εκτός έδρας στο πρωτάθλημα της Super League στο διάστημα 19-20 Σεπτεμβρίου, προκειμένου να είναι διαθέσιμο το ΟΑΚΑ για το τουρνουά.

Αναλυτικά η επίσημη θέση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός:

«Είμαστε διατεθειμένοι να συμβάλλουμε στην υλοποίηση της πρωτοποριακής ιδέας για τη διεξαγωγή του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» στο ανοιχτό ΟΑΚΑ. Οτιδήποτε σχετίζεται με την περαιτέρω ανάδειξη του συλλόγου και συμβάλει στη συσπείρωση όλων των τμημάτων, αλλά και στην εξάπλωση του μεγαλείου του κόσμου της ομάδας μας, θα μας βρίσκει συμπαραστάτες.

Στο πλαίσιο αυτό είμαστε θετικά διακείμενοι να ζητήσουμε μέχρι και κλειδάριθμο στην επικείμενη κλήρωση του πρωταθλήματος προκειμένου στις ημερομηνίες 19-20 Σεπτεμβρίου να αγωνιστούμε εκτός έδρας».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ

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