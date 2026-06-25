Το αιώνιο δίλημμα Μέσι-Ρονάλντο τώρα και στην πολιτική!
SPORTS

Το αιώνιο δίλημμα Μέσι-Ρονάλντο τώρα και στην πολιτική!

Η διαχρονική κόντρα ανάμεσα στον Κριστιάνο Ρονάλντο και τον Λιονέλ Μέσι έχει χωρίσει στα δύο εκατομμύρια φιλάθλων σε κάθε γωνιά του πλανήτη

Το αιώνιο δίλημμα Μέσι-Ρονάλντο τώρα και στην πολιτική!
Ωστόσο, ένας Αυστραλός πολιτικός αποφάσισε να δώσει μια εντελώς διαφορετική διάσταση στη συζήτηση, συνδέοντας τις ποδοσφαιρικές προτιμήσεις με τις πολιτικές αντιλήψεις.

Ο βουλευτής των Φιλελευθέρων, Μπεν Σμολ, επέλεξε να αναφερθεί στο διάσημο δίλημμα κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο αυστραλιανό κοινοβούλιο, υποστηρίζοντας ότι η επιλογή ανάμεσα στους δύο θρύλους του ποδοσφαίρου ίσως αποκαλύπτει περισσότερα στοιχεία για την προσωπικότητα και τις αξίες ενός ανθρώπου απ’ ό,τι νομίζουμε.

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