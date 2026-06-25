Η προέλευση, η γεωλογική διαδρομή και η φυσική σύσταση είναι τα στοιχεία που καθορίζουν τον χαρακτήρα του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΘΕΟΝΗ.
Το αιώνιο δίλημμα Μέσι-Ρονάλντο τώρα και στην πολιτική!
Το αιώνιο δίλημμα Μέσι-Ρονάλντο τώρα και στην πολιτική!
Η διαχρονική κόντρα ανάμεσα στον Κριστιάνο Ρονάλντο και τον Λιονέλ Μέσι έχει χωρίσει στα δύο εκατομμύρια φιλάθλων σε κάθε γωνιά του πλανήτη
Ωστόσο, ένας Αυστραλός πολιτικός αποφάσισε να δώσει μια εντελώς διαφορετική διάσταση στη συζήτηση, συνδέοντας τις ποδοσφαιρικές προτιμήσεις με τις πολιτικές αντιλήψεις.
Ο βουλευτής των Φιλελευθέρων, Μπεν Σμολ, επέλεξε να αναφερθεί στο διάσημο δίλημμα κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο αυστραλιανό κοινοβούλιο, υποστηρίζοντας ότι η επιλογή ανάμεσα στους δύο θρύλους του ποδοσφαίρου ίσως αποκαλύπτει περισσότερα στοιχεία για την προσωπικότητα και τις αξίες ενός ανθρώπου απ’ ό,τι νομίζουμε.
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Ο βουλευτής των Φιλελευθέρων, Μπεν Σμολ, επέλεξε να αναφερθεί στο διάσημο δίλημμα κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο αυστραλιανό κοινοβούλιο, υποστηρίζοντας ότι η επιλογή ανάμεσα στους δύο θρύλους του ποδοσφαίρου ίσως αποκαλύπτει περισσότερα στοιχεία για την προσωπικότητα και τις αξίες ενός ανθρώπου απ’ ό,τι νομίζουμε.
Διαβάστε περισσότερα στο monobala.gr
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