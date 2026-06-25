Το αιώνιο δίλημμα Μέσι-Ρονάλντο τώρα και στην πολιτική!

Η διαχρονική κόντρα ανάμεσα στον Κριστιάνο Ρονάλντο και τον Λιονέλ Μέσι έχει χωρίσει στα δύο εκατομμύρια φιλάθλων σε κάθε γωνιά του πλανήτη