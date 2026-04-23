Ο Εμπαπέ «ψήφισε» τον… εκλεκτό για τον πάγκο της Ρεάλ – Η κίνηση του Γάλλου που άναψε φωτιές
SPORTS

Το όνομα του Ζοζέ Μουρίνιο επανέρχεται δυναμικά στο προσκήνιο για τον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης, την ώρα που στην Ισπανία φουντώνουν τα σενάρια γύρω από τη διαδοχή του Αρμπελόα. Ο Πορτογάλος τεχνικός συγκαταλέγεται ήδη ανάμεσα στους βασικούς υποψήφιους και ένα νέο περιστατικό ήρθε να δώσει ακόμη μεγαλύτερη ένταση στις συζητήσεις

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Κιλιάν Εμπαπέ φέρεται να έδειξε την προτίμησή του σε ενδεχόμενη επιστροφή του Μουρίνιο στη Μαδρίτη, μέσω ενός like σε ανάρτηση της σελίδας «Score90».

Η συγκεκριμένη δημοσίευση ανέφερε το σενάριο επαναπρόσληψης του Πορτογάλου προπονητή και το συνέδεε με την επιθετική δυναμική της ομάδας. Αν και το like αφαιρέθηκε λίγο αργότερα, το γεγονός ήταν αρκετό για να προκαλέσει θόρυβο στα ισπανικά μέσα ενημέρωσης.

Διαβάστε περισσότερα: monobala.gr

Thema Insights

Όταν δένουν οι γεύσεις, δένονται και οι άνθρωποι

Στη νέα της καμπάνια, η MISKO εμπνέεται από τις μικρές στιγμές της καθημερινότητας όπου οι άνθρωποι, παρά τις διαφορές τους, βρίσκουν τρόπους να συνδεθούν γύρω από ένα πιάτο ζυμαρικών. Ένα δέσιμο που γίνεται και τίτλος της: «Όλη η νοστιμιά είναι στο δέσιμο»

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

