Χάνσι Φλικ: Θέλω να κερδίσουμε το Champions League και να είμαι προπονητής της Μπαρτσελόνα όταν ολοκληρωθεί το Καμπ Νου
Ξεκάθαρος για τους στόχους που έχει με τους «Μπλαουγκράνα» εμφανίστηκε ο 61χρονος προπονητής - «Όλα είναι καλύτερα στη Βαρκελώνη» παραδέχτηκε στους δημοσιογράφους
Ο Χάνσι Φλικ θέλει να παραμείνει στη Μπαρτσελόνα. Το ξεκαθάρισε αυτό στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αυριανού (22/4) αγώνα πρωταθλήματος εναντίον της Θέλτα στο Camp Nou.
«Το Champions League είναι ένα μεγάλο όνειρο για μένα. Υπάρχουν δύο πράγματα που θα ήθελα. Το ένα είναι να κερδίσουμε το Champions League. Νομίζω ότι μπορούμε, επειδή έχουμε μια φανταστική ομάδα. Πρέπει να πάρουμε τις σωστές αποφάσεις, ακόμη και στην αγορά μεταγραφών, χωρίς να κάνουμε τίποτα ανόητο, παίρνοντας τις σωστές αποφάσεις.
Νομίζω ότι η ομάδα είναι νέα και έχουμε μεγάλο δυναμικό. Το δεύτερο πράγμα που θέλω είναι να είμαι προπονητής της Μπαρτσελόνα όταν ολοκληρωθεί το στάδιο. Αν και αυτό θα εξαρτηθεί πάντα από την απόδοση», παραδέχτηκε ο Γερμανός.
Όταν ρωτήθηκε ευθέως αν έχει συμφωνία ανανέωσης, ο Φλικ παραδέχτηκε πως: «Αυτό είναι σίγουρα το σχέδιό μου. Eίμαι ειλικρινής, το έχω ξαναπεί, αυτό θα είναι το τελευταίο βήμα στην καριέρα μου και αυτή τη στιγμή νιώθω υπέροχα. Ναι, θα ήθελα να ανανεώσω το συμβόλαιό μου, αλλά δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να μιλήσουμε γι' αυτό, επειδή έχουμε μερικές σημαντικές εβδομάδες μπροστά μας».
Ο 61χρονος Γερμανός δεν κρύβει πως έχει προσαρμοστεί πλήρως στη Μπαρτσελόνα και τη Βαρκελώνη: «Πέρασα υπέροχα με την εθνική ομάδα και υπέροχα σε άλλους συλλόγους όπως η Μπάγερν. Εδώ, νιώθω πραγματικά ότι όλα γύρω μου είναι τα καλύτερα. Η καριέρα μου, η ζωή μου, το απολαμβάνουμε πραγματικά εδώ.
Η οικογένειά μου και το επιτελείο μου απολαμβάνουν την Μπαρτσελόνα και είναι χαρούμενοι που βρίσκονται εδώ. Το συναίσθημα είναι πολύ καλό. Και οι παίκτες το ίδιο, με τη χημεία που έχουμε. Ο αποκλεισμός από το Champions League είναι φυσικά ένα κίνητρο. Πρέπει να μείνουμε ενωμένοι και να συνεχίσουμε να προσπαθούμε μέχρι, ελπίζουμε, να έρθει πολύ σύντομα».
