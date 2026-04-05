Ιλάρι Μπλάζι: Κόλαφος η πρώην σύζυγος του Φραντσέσκο Τότι, για τους Ιταλούς διεθνείς μετά τον αποκλεισμό Ιταλίας από το Μουντιάλ
Φωτιές άναψε η ξανθιά καλλονή, με τη δήλωση της για τους παίκτες της «Σκουάντρα Ατζούρα» τους οποίους χαρακτήρισε σαν ανθρώπους... κενού περιεχόμένου
Σάλο έχει προκαλέσει στις τάξεις των φιλάθλων της Ιταλίας, η δήλωση της Ιλάρι Μπλάζι, για τον αποκλεισμό της ομάδας από την τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Η πρώην σύζυγος του Φραντσέσκο Τότι, μεταξύ σοβαρού και αστείου, αναφέρθηκε στη φετινή εικόνα της «Σκουάντρα Ατζούρα», με ένα σχόλιο που δίχασε αρκετά.
Πιο συγκεκριμένα, η ξανθιά τηλεπερσόνα, από τα στούντιο της Mediaset, δήλωσε πως: «Οι παίκτες της εθνικής ομάδας είναι πραγματικά άθλιοι και κενοί περιεχομένου...». Και μπορεί η φράση αυτή να ειπώθηκε με χαμόγελο, ωστόσο αρκετοί συμπατριώτες της έσπευσαν να την αποδοκιμάσουν θεωρώντας πως δεν έχει δικαίωμα να μιλάει έτσι για την Εθνική.
Το... αστείο είναι διχαστικό, πυροδοτεί συζήτηση και περαιτέρω την ατμόσφαιρα, σε μία ήδη πολύ δύσκολη περίοδο για την Εθνική Ιταλίας.
Η απογοήτευση για τον τρίτο συνεχόμενο αποκλεισμό της Ιταλίας από το Παγκόσμιο Κύπελλο, συνεχίζει να προκαλεί έντονες αντιδράσεις, ακόμη και εκτός των αυστηρά ποδοσφαιρικών κύκλων.
Και μπορεί κάποιοι φίλαθλοι να τάχθηκαν εναντίον της Μπλάζι, ωστόσο κάποιοι θεωρούν πως αν και άκομψο, έχει δυστυχώς μεγάλη δόση αλήθειας για την κατάσταση της ομάδας και την νοοτροπία των παικτών της.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα