Ολυμπιακός: Αποχώρησε από το ντέρμπι με πρόβλημα στη γάμπα ο Ταϊρίκ Τζόουνς

Συναγερμός σήμανε στον Ολυμπιακό λίγο πριν από το τέλος του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό για την 23η αγωνιστική της Stoiximan GBL, όταν ο Ταϊρίκ Τζόουνς αποχώρησε από το παρκέ πιάνοντας την αριστερή του γάμπα.Συγκεκριμένα, στο 2:23 πριν από τη λήξη της αναμέτρησης, με τους ερυθρόλευκους να βρίσκονται μπροστά στο σκορ, ο Αμερικανός σέντερ έδειξε να αντιμετωπίζει πρόβλημα, ζητώντας αλλαγή, αφού πρώτα είχε πέσει στο παρκέ.Ο Τζόουνς κατευθύνθηκε προς τον πάγκο με εμφανή ενόχληση στην αριστερή γάμπα, προκαλώντας ανησυχία στο επιτελείο των Πειραιωτών ενόψει της συνέχειας.Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, ο παίκτης της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα θα μεταφερθεί στο νοσοκομείο μετά το τέλος του αγώνα, προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις.