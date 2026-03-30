Ολυμπιακός: Αποχώρησε από το ντέρμπι με πρόβλημα στη γάμπα ο Ταϊρίκ Τζόουνς
SPORTS
Ο Αμερικανός αποχώρησε κουτσαίνοντας προς τον πάγκο και στη συνέχεια πήγε στα αποδυτήρια, με τα ρεπορτάζ θα αναφέρουν ότι θα μεταφερθεί στο νοσοκομείο προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις.

Συναγερμός σήμανε στον Ολυμπιακό λίγο πριν από το τέλος του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό για την 23η αγωνιστική της Stoiximan GBL, όταν ο Ταϊρίκ Τζόουνς αποχώρησε από το παρκέ πιάνοντας την αριστερή του γάμπα.

Συγκεκριμένα, στο 2:23 πριν από τη λήξη της αναμέτρησης, με τους ερυθρόλευκους να βρίσκονται μπροστά στο σκορ, ο Αμερικανός σέντερ έδειξε να αντιμετωπίζει πρόβλημα, ζητώντας αλλαγή, αφού πρώτα είχε πέσει στο παρκέ.

Ο Τζόουνς κατευθύνθηκε προς τον πάγκο με εμφανή ενόχληση στην αριστερή γάμπα, προκαλώντας ανησυχία στο επιτελείο των Πειραιωτών ενόψει της συνέχειας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, ο παίκτης της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα θα μεταφερθεί στο νοσοκομείο μετά το τέλος του αγώνα, προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες εξετάσεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

