Η ΑΒ Βασιλόπουλος είναι ο απόλυτος one-stop προορισμός των πασχαλινών αγορών, με γευστικές και οικονομικές επιλογές για κάθε νοικοκυριό. Από το αρνί και το κατσίκι μέχρι τα τσουρέκια, τα σοκολατένια αυγά και τα κρασιά προσφέρονται επιλογές τόσο online όσο και στα supermarket ΑΒ Βασιλόπουλος για ένα ολοκληρωμένο πασχαλινό τραπέζι με ποιότητα, ποικιλία και προσφορές.
Στίβος: Διπλός θρίαμβος στα 5 και 10 χλμ για την Ραφαϊλάκη στο Run Greece του Ηρακλείου
Ο Γιώργος Ματζαρίδης στα 5 χλμ. και την Νικολέτα Ραφαϊλάκη στα 10 χλμ έκαναν ρεκόρ διαδρομής
Περισσότεροι από 3.800 δρομείς απόλαυσαν τον εναρκτήριο αγώνα Run Greece για το 2026 που φιλοξενήθηκε για 13η φορά στην όμορφη πόλη του Ηρακλείου.
Οι εγγραφές έφτασαν τις 4.472 ξεπερνώντας κατά πολύ τους περσινούς αριθμούς, σε μια διοργάνωση που κάθε χρόνο συγκεντρώνει το μεγαλύτερο αριθμό δρομέων από όλες τις υπόλοιπες της ίδιας σειράς.
Ο φετινός αγώνας, που έγινε υπό εξαιρετικές καιρικές συνθήκες στο ασυνήθιστα βροχερό αυτήν την περίοδο Ηράκλειο, έβγαλε και δύο ρεκόρ διαδρομής από τον Γιώργο Ματζαρίδη στα 5 χλμ. και την Νικολέτα Ραφαϊλάκη στα 10 χιλιόμετρα.
Η πρώτη εκκίνηση δόθηκε στον αγώνα των 10 χλμ. με αφετηρία την Πλατεία Ελευθερίας. Στον αγώνα των ανδρών ο Χρήστος Βότσος πήρε από την αρχή το προβάδισμα και δεν το έχασε μέχρι το τέλος, περνώντας πρώτος τη γραμμή του τερματισμού σε 33.53. Στις γυναίκες, η Νικολέτα Ραφαϊλάκη και η Κατερίνα Κουτλή έτρεχαν η μία δίπλα στην άλλη στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, αλλά η 23χρονη στιπλίστρια από τον Άγιο Νικόλαο είχε περισσότερες δυνάμεις στο τέλος και πήρε τη νίκη με χρόνο 37.13, επίδοση που αποτελεί νέο ρεκόρ διαδρομής.
Λίγη αργότερα, η αθλήτρια που γυμνάζεται με τον πατέρα της Λευτέρη, κέρδισε και στα 5 χλμ. με χρόνο 18.32, πέντε δευτερόλεπτα μπροστά από την Εύα Ιλάρι Μπαρμαπούτη.
Στην ίδια απόσταση των ανδρών, στην κούρσα βρέθηκε ο πρωταθλητής Ελλάδας των 1.500 μ. στον κλειστό στίβο, Γιώργος Ματζαρίδης από την Ορεστιάδα, ο οποίος αυτές τις μέρες προπονείται στο Ηράκλειο. Στόχος του ήταν και το ρεκόρ διαδρομής το οποίο πήρε με άνεση, ξεκινώντας με γρήγορο πέρασμα στο πρώτο χιλιάρι και τελικό χρόνο 15.40.
Τον αγώνα τίμησαν με την παρουσία τους, μεταξύ των άλλων, η Πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, Σοφία Σακοράφα, ο Γενικός Γραμματέας, Γιώργος Γιατρουδάκης, ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης Κρήτης, Γιώργος Πιτσούλης και ο Δήμαρχος Ηρακλείου, Αλέξης Καλοκαιρινός.
Ο επόμενος αγώνας της σειράς Run Greece θα γίνει στις 19 Απριλίου στην πόλη της Σπάρτης.
