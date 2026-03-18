Πελεγκρίνι: Ο Παναθηναϊκός αμύνεται πολύ καλά και πρέπει να έχουμε υπομονή
Οι δηλώσεις του προπονητή της Μπέτις για τη ρεβάνς της Πέμπτης με τον Παναθηναϊκό
Η Μπέτις ηττήθηκε 1-0 από τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ στον 1ο αγώνα της φάσης των 16 του Europa League και την Πέμπτη (22:00) στην έδρα της θέλει να ανατρέψει το εις βάρος της σκορ και να βρεθεί στην επόμενη φάση.
Ο Μανουέλ Πελεγκρίνι στη συνέντευξη Τύπου τόνισε ότι στόχος της ομάδας του είναι τη νέα σεζόν να είναι στο Champions League ενώ εκθείασε την άμυνα του Παναθηναϊκού και σημείωσε πως έχει ευρωπαϊκή εμπειρία.
Οι δηλώσεις του Μανουέλ Πελεγκρίνι
Για την πιθανότητα πρόκρισης στα προημιτελικά του Europa League και το εάν είναι αποτυχία ο αποκλεισμός: «Είμαι πολύ ήρεμος, χωρίς αμφιβολία θα ήταν ένα ιστορικό γεγονός. Αλλά έχω εμπιστοσύνη στη δουλειά των παικτών.
Είναι η ήττα αποτυχία; Θα ήταν μια πολύ σημαντική οπισθοδρόμηση, αλλά έχουμε δύο δρόμους για να φτάσουμε στο Champions League. Ο ένας είναι η κατάκτηση του Europa League και ο άλλος μέσω της La Liga».
Για το εάν υπάρχει υποχρέωση νίκης επί του Παναθηναϊκού: «Υποχρέωση να κερδίσουμε; Αυτές είναι διαφορετικές οπτικές γωνίες. Χωρίς αμφιβολία, θα ήταν πολύ σημαντικό. Είναι ένας αγώνας εναντίον μιας ομάδας που έχει συνηθίσει να παίζει στην Ευρώπη».
Για το πρώτο παιχνίδι στην Αθήνα με τον Παναθηναϊκό: «Το πρώτο παιχνίδι ήταν παράξενο. Είχαμε το 70% της κατοχής της μπάλας και δημιουργήσαμε λίγο. Είχαμε υπερβολική αυτοπεποίθηση όταν αποκτήσαμε αριθμητικό πλεονέκτημα.
Δεν μπορούμε να περιμένουμε να σκοράρουμε το δεύτερο γκολ πριν από το πρώτο. Ο Παναθηναϊκός αμύνεται πολύ καλά».
Για την πεντάδα που παρατάσσει ο Παναθηναϊκός σε φάση άμυνας: «Το πρόβλημα δεν είναι να αντιμετωπίσεις μια πεντάδα, αλλά να έχεις την ψυχραιμία, την υπομονή και τη δημιουργικότητα για να σπάσεις μια κλειστή άμυνα».
Για το γεγονός ότι ο κόσμος της Μπέτις δεν είναι ευχαριστημένος από τον τρόπο που παίζει η ομάδα: «Γνωρίζουμε το πάθος των φιλάθλων της Μπέτις. Όσο λιγότερα σφυρίγματα έχουμε από αυτούς την ώρα του ματς, τόσο περισσότερη αυτοπεποίθηση έχουν οι παίκτες.
Πρέπει να κάνουμε κάτι λάθος αν δεν είναι ευχαριστημένοι. Όταν το διορθώσαμε εναντίον της Θέλτα, μας χειροκρότησαν».
Για τους τραυματίες και τις επιστροφές: «Ο Νατάν και ο Άμραμπατ έχουν κληθεί και είναι σε κατάσταση να αγωνιστούν. Οι Ίσκο, Γιορέντε και Λο Σέλσο δεν είναι διαθέσιμοι. Ο Πάμπλο Γκαρθία επίσης».
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
