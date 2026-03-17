Η Mapei Hellas, εταιρεία δομικών και χημικών προϊόντων, μέλος του γνωστού Ιταλικού Ομίλου Mapei, που φέτος κλείνει 25 χρόνια στην Ελλάδα, έχει εισέλθει δυναμικά σε μια νέα φάση βιώσιμης ανάπτυξης, με τη σειρά προϊόντων «Zero Line» να αποτελεί την αιχμή του δόρατος και να την οδηγεί σε ένα ακόμη καλύτερο μέλλον.
Εθνική μπάσκετ γυναικών: Η Ελλάδα «ισοπέδωσε» με 99-77 τη Δανία και εξασφάλισε θέση στη β' προκριματική φάση του Eurobasket
Φοβερή εμφάνιση από την Άρτεμη Σπανού η οποία είχε εντυπωσιακό double double με 26 πόντους και 17 ριμπάουντ και 40 στο σύστημα αξιολόγησης
Η Εθνική Γυναικών επικράτησε 99-77 της Δανίας στο “Ιβανώφειο” έκανε το 2/2 στην Θεσσαλονίκη και πήρε την πρόκριση για την Β’ Προκριματική Φάση του Ευρωμπάσκετ 2027.
Το επόμενο παράθυρο θα “ανοίξει” τον Νοέμβριο. Η αρχηγός της ομάδας, Άρτεμις Σπανού, άφησε το παρκέ με ένα εντυπωσιακό double double με 26 πόντους και 17 ριμπάουντ και 40 στο σύστημα αξιολόγησης.
Η Ελλάδα δεν άφησε πολλά περιθώρια από τα πρώτα κιόλας λεπτά του αγώνα. Έφτασε στο +19 (14-4, 3’40’’) με την Τσινέκε να ευστοχεί σε δύο τρίποντα. Η ομάδα έλεγξε τον ρυθμό από την αρχή και η Σπανού οδήγησε στο +11 (29-18, 8’15’’) με το πρώτο δεκάλεπτο να κλείνει 34-20 από τα χέρια της Χριστινάκη.
Χαρακτηριστικό είναι ότι Φασούλα και Σπανού έκλεισαν διψήφιες την εναρκτήρια περίοδο του αγώνα, σημειώνοντας έναν πόντο περισσότερο από ότι είχε συνολικά η Δανία. Η ελληνική ομάδα δεν σταμάτησε. Η Τσινέκε οδήγησε την διαφορά πάνω από τους 20 πόντους (49-28, 17’) με το πρώτο μισό να κλείνει 53-36.
Η απόσταση ανάμεσα στις δύο αντιπάλους έμεινε κοντά στους 20 πόντους σχεδόν σε όλη την τρίτη περίοδο με την Δανία να κάνει την δική της προσπάθεια να επιστρέψει στο παιχνίδι με την Φόρμαν να γράφει το 73-59 με την ολοκλήρωση της τρίτης περιόδου. Το τρίποντο της Γκούντμαντ έφερε τις δύο ομάδες…μισό βήμα πιο κοντά (77-64, 31’30”).
Η Παρκς έδωσε μία ακόμη λύση (79-64, 32’30”), η Τσινέκε ακολούθησε με πέντε συνεχόμενους πόντους για το 84-66 (33’40”) και η Φασούλα ήταν εκεί για να στείλει την διαφορά και πάλι στο +20 (86-66, 34΄). Η Ελλάδα έφτασε στη νίκη με το τελικό 99-77!
*Η Άρτεμις Σπανού είχε σταματήσει τέσσερις φορές στους 22 πόντους με τα γαλανόλευκα. Απέναντι στην Δανία έφτασε στους 24 στο 36΄της αναμέτρησης στο “Ιβανώφειο”.
Διαιτητές: Τεϊχέιρα (Πορτογαλία), Πίπαν (Σλοβενία), Τσέτκοβιτς (Μαυροβούνιο)
Δεκάλεπτα: 34-20, 53-36, 73-59, 99-77
Ελλάδα (Πρέκας): Κριμίλη, Σταμολάμπρου, Μποσγανά, Παυλοπούλου, Τσινέκε 18 (3), Λούκα 4, Σπανού 26 (17ρ.), Χριστινάκη 4, Παρκε 21 (3), Χαιριστανίδου, Στολίγκα, Φασούλα 26 (1)
Αποτελέσματα – Πρόγραμμα
1η αγωνιστική (12/11)
Βόρεια Μακεδονία-Δανία 79-78
Ελλάδα-Κροατία 73-76
2η αγωνιστική (15/11)
Κροατία-Δανία 77-89
Βόρεια Μακεδονία-Ελλάδα 84-101
3η αγωνιστική (18/11)
Κροατία-Βόρεια Μακεδονία 83-55
Δανία-Ελλάδα 93-97
4ης αγωνιστική (11/3)
Δανία-Βόρεια Μακεδονία 125-57
Κροατία-Ελλάδα 98-73
5η αγωνιστική (14/3)
Ελλάδα-Βόρεια Μακεδονία 101-47
Δανία-Κροατία 81-61
6η αγωνιστική (17/3)
Ελλάδα-Δανία 99-77
19.00 Βόρεια Μακεδονία-Κροατία
Η κατάταξη
1.Ελλάδα 4-2
2.Δανία 3-3
3.Κροατία 3-2
4.Βόρεια Μακεδονία 1-4
