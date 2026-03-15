ΛεΜπρόν για Ντόντσιτς: «Είναι ο κορυφαίος της γενιάς του»
Λούκα Ντόντιστς ΛεΜπρόν Τζέιμς

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς αποθέωσε τον Λούκα Ντόντσιτς στις δηλώσεις του, μετά το νικητήριο σουτ του Σλοβένου κόντρα στους Νάγκετς

Οι Λέικερς επικράτησαν των Νάγκετς στην παράταση με 127-125, με τον Λούκα Ντόντιστς να πετυχαίνει το νικητήριο καλάθι στο φινάλε και τον ΛεΜπρόν Τζέιμς να αποθεώνει τον Σλοβένο στις δηλώσεις του.

Συγκεκριμένα ο γκαρντ των «λιμνανθρώπων» ευστόχησε σε δύσκολο σουτ στα τελευταία δευτερόλεπτα της παράτασης και χάρισε τη νίκη στην ομάδα του.

Ο «βασιλιάς» στις δηλώσεις του, χαρακτήρισε τον συμπαίκτη του ως τον καλύτερο της γενιάς του.

Αναλυτικά όσα είπε ο ΛεΜπρόν Τζέιμς: «Ήταν ένα τεράστιο σουτ από έναν παίκτη που είναι ο κορυφαίος της γενιάς του. Θέλαμε να πάρει το τελευταίο σουτ. Θέλαμε να ακουμπήσουμε την μπάλα στα χέρια του και αυτό θα είναι ένα από τα πολλά νικητήρια καλάθια που θα βάλει ο Λούκα με τη φανέλα των Λέικερς».
