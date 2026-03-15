Μικρές αποδράσεις, ήλιος, παρέα, και τραπέζια που διαρκούν όσο κρατάει η μέρα
ΛεΜπρόν για Ντόντσιτς: «Είναι ο κορυφαίος της γενιάς του»
Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς αποθέωσε τον Λούκα Ντόντσιτς στις δηλώσεις του, μετά το νικητήριο σουτ του Σλοβένου κόντρα στους Νάγκετς
Οι Λέικερς επικράτησαν των Νάγκετς στην παράταση με 127-125, με τον Λούκα Ντόντιστς να πετυχαίνει το νικητήριο καλάθι στο φινάλε και τον ΛεΜπρόν Τζέιμς να αποθεώνει τον Σλοβένο στις δηλώσεις του.
Συγκεκριμένα ο γκαρντ των «λιμνανθρώπων» ευστόχησε σε δύσκολο σουτ στα τελευταία δευτερόλεπτα της παράτασης και χάρισε τη νίκη στην ομάδα του.
Ο «βασιλιάς» στις δηλώσεις του, χαρακτήρισε τον συμπαίκτη του ως τον καλύτερο της γενιάς του.
Αναλυτικά όσα είπε ο ΛεΜπρόν Τζέιμς: «Ήταν ένα τεράστιο σουτ από έναν παίκτη που είναι ο κορυφαίος της γενιάς του. Θέλαμε να πάρει το τελευταίο σουτ. Θέλαμε να ακουμπήσουμε την μπάλα στα χέρια του και αυτό θα είναι ένα από τα πολλά νικητήρια καλάθια που θα βάλει ο Λούκα με τη φανέλα των Λέικερς».
πηγή: gazzetta
“Just a big-time shot by a f---ing generational player. ... We wanted the last shot. We wanted to put the ball in our guy's hands. So, it's going to be just the first of many game winners like that for him and in a Lakers uniform.” - LeBron James on Luka Doncic’s game winner pic.twitter.com/UhTsEIovS6— Dave McMenamin (@mcten) March 15, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα