Το φοβερό «κλικ» με το πρόσωπο του Μαυροπάνου να έχει αλλοιωθεί από το σουτ του Χάαλαντ
Ο διεθνής κεντρικός αμυντικός ήταν εξαιρετικός απέναντι στον Έρλινγκ Χάαλαντ και την παρέα του και τον έκοβε με κάθε... τρόπο
Η Γουέστ Χαμ μπλόκαρε τη Μάντσεστερ Σίτι και με γκολ του Ντίνου Μαυροπάνου (1-1) και έδωσε μεγάλο προβάδισμα στην Άρσεναλ για να κατακτήσει τη φετινή Premier League, με τον Έλληνα στόπερ να έχει εντυπωσιάσει στο συγκεκριμένο παιχνίδι.
Ο διεθνής κεντρικός αμυντικός ήταν εξαιρετικός απέναντι στον Έρλινγκ Χάαλαντ και την παρέα του και τον έκοβε με κάθε... τρόπο. Στην κυριολεξία όμως. Και ένα απίθανο κλικ το... επιβεβαίωσε.
Συγκεκριμένα σε ένα σουτ του Νορβηγού φορ, ο Μαυροπάνος κόβει τη φάση με το... πρόσωπο το οποίο έχει γίνει μία «άμορφη μάζα» από τη δύναμη της μπάλας. Και όμως ο διεθνής αμυντικός δεν έπαθε τίποτα και συνέχισε κανονικά το ματς.
πηγή: gazzetta
How on earth did Mavropanos continue on pic.twitter.com/kcpCKHRFk6— george (@StokeyyG2) March 15, 2026
