Η συγκλονιστική αφιέρωση του αρχηγού της βραζιλιάνικης Παϊσαντού στον πιο πιστό οπαδό της ομάδας, δείτε βίντεο
Η Παϊσαντού Σπορτ Κλαμπ αναδείχθηκε πρωταθλήτρια της πολιτείας Παρανά, ωστόσο με την κίνηση του αρχηγού της, Μαρκίνιο, προς τον «Pampam», ο οποίος πάσχει από Παρανεοπλασματική Παρεγκεφαλιδική Εκφύλιση (PCD), στέφθηκε πρωταθλήτρια στις καρδιές όλων
Μέχρι πριν από λίγες ημέρες σχεδόν κανείς δεν γνώριζε για την ποδοσφαιρική ομάδα, Παϊσαντού Σπορτ Κλαμπ, η οποία αγωνίζεται στην Γ' κατηγορία της Βραζιλίας, πέρα από κάποιους λάτρεις του στοιχήματος.
Στον δεύτερο τελικό κόντρα στη Ρέμο, όμως, οι «λύκοι» του Παρανά έγιναν viral, όχι γιατί κατέκτησαν το 51ο τους τίτλος στο πρωτάθλημα της Πολιτείας, αλλά για τα όσα ακολούθησαν το δεύτερο γκολ που πέτυχε ο αρχηγός της Μαρκίνιο και κυρίως τους συμβολικούς πανηγυρισμούς.
Ο πιο γνωστός φίλαθλοςτης Παϊσαντού είναι ο «Pampam», ο οποίος πάσχει από Παρανεοπλασματική Παρεγκεφαλιδική Εκφύλιση (PCD), αλλά ζει και αναπνέει για την ομάδα.
Μάλιστα, ήταν αυτός που συνόδευσε τον αρχηγό της αγαπημένης του ομάδας, Μαρκίνιο, στον αγωνιστικό χώρο για την κρίσιμη αναμέτρηση.
Οι δυο τους έχουν αναπτύξει μια τρομερή σχέση, με τον Μαρκίνιο στο φινάλε του ματς να πηγαίνει στην κερκίδα, όπου βρισκόταν ο φίλος του για να του δώσει τη φανέλα του, αλλά και να τον πάρει μαζί του για τη μεγάλη απονομή...
Οι εικόνες ήταν πραγματικά συγκλονιστικές με το γήπεδο να αποθεώνει τον πιο πιστό και αγνό φίλο της Παϊσαντού, ο οποίος δεν πρόκειται να ξεχάσει ποτέ αυτή την ημέρα, και την παγκόσμια ποδοσφαιρική κοινότητα να υποκλίνεται στο μεγαλείο της ψυχής του Μαρκίνιο.
Όταν στο 33ο λεπτό του αγώνα ο Μαρκίνιο πέτυχε το 2-0 (2-1 το τελικό σκορ), ο αρχηγός ζήτησε από τους συμπαίκτες του να μην τον αγκαλιάσουν και να τον ακολουθήσουν πανηγυρίζοντας όπως ο Pampam...
Οι δυο τους έχουν αναπτύξει μια τρομερή σχέση, με τον Μαρκίνιο στο φινάλε του ματς να πηγαίνει στην κερκίδα, όπου βρισκόταν ο φίλος του για να του δώσει τη φανέλα του, αλλά και να τον πάρει μαζί του για τη μεγάλη απονομή...
Οι εικόνες ήταν πραγματικά συγκλονιστικές με το γήπεδο να αποθεώνει τον πιο πιστό και αγνό φίλο της Παϊσαντού, ο οποίος δεν πρόκειται να ξεχάσει ποτέ αυτή την ημέρα, και την παγκόσμια ποδοσφαιρική κοινότητα να υποκλίνεται στο μεγαλείο της ψυχής του Μαρκίνιο.
