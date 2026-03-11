Νίκολιτς για το ματς με την Τσέλιε: «Είμαστε έτοιμοι για αυτό το επίπεδο, θέλουμε να πάμε όσο πιο μακριά γίνεται»
Νίκολιτς για το ματς με την Τσέλιε: «Είμαστε έτοιμοι για αυτό το επίπεδο, θέλουμε να πάμε όσο πιο μακριά γίνεται»

Όσα δήλωσε ο Σέρβος τεχνικός της Ένωσης μία μέρα πριν το ματς με την Τσέλιε για τη φάση των «16» του Conference League

Η ΑΕΚ ταξιδεύει στην Σλοβενία για το πρώτο σκέλος της φάσης των «16» του Conference League με την Τσέλιε και ο Μάρκο Νίκολιτς μίλησε για την πρόκληση που θα συναντήσει η ομάδα του, ενώ στάθηκε και στους στόχους που έχει για ευρωπαϊκή πορεία. 

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Είναι ένα παιχνίδι νοκ άουτ σε μια ευρωπαϊκή διοργάνωση. Γνωρίζουμε τον αντίπαλο, σε όλη τη σεζόν έχουμε τέσσερις ήττες. Μια από αυτές ήταν εδώ. Βλέπω τρεις μεγάλες διαφορές σε σχέση με τότε.

Πριν τον πρώτο αγώνα είχα προειδοποιήσει τους πάντες για την Τσέλιε, για τα αποτελέσματά τους στη Σλοβενία και στην Ευρώπη. Κανείς δεν με πήρε στα σοβαρά.

Τώρα όλοι καταλαβαίνουν την ποιότητα της Τσέλιε και ότι πρέπει να σεβαστούμε τον αντίπαλο. Επίσης τώρα θα παίξουμε δύο παιχνίδια.

Η τρίτη διαφορά είναι ότι έχουμε καινούργιους παίκτες, κάποιοι που έφυγαν. Στην Τσέλιε επίσης συμβαίνει το ίδιο ενώ άλλαξε και προπονητή.

Είμαστε σε καλή φόρμα, είμαστε έτοιμοι για αυτό το επίπεδο. Αυτό δεν μας ήρθε σαν δώρο, εμείς το κερδίσαμε μόνοι μας και θέλουμε να πάμε παρακάτω.

Έτσι πρέπει να σκεφτόμαστε. Έχουμε μια ευκαιρία, πρέπει να την ευχαριστηθούμε και να τα δώσουμε όλα για να πάμε όσο πιο μακριά γίνεται.

Χαίρομαι που ήρθαν πολλοί φίλαθλοί μας. Είναι σημαντικό για τους παίκτες αυτό».

Για το τι πρέπει να κάνει η ΑΕΚ σε σχέση με το ματς τον Οκτώβριο: «Η Τσέλιε παίζει physical παιχνίδι. Εχουνε συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού. Κάποια πράγματα με τον νέο προπονητή έχουν αλλάξει, κάποια όχι.

Εμείς κάναμε τρία μεγάλα λάθη, η Τσέλιε ήταν έτοιμη να τα τιμωρήσει. Είναι μια ομάδα που πάντα προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τα λάθη του αντιπάλου. Δέχονται γκολ, αλλά είναι έτοιμοι και να τιμωρήσουν.

Πρέπει να αποφύγουμε τα λάθη, να παίξουμε σωστά τακτικά και να παίξουμε έξυπνα χωρίς να δίνουμε δώρα».

Για το αν περιμένουμε μια ΑΕΚ όπως τα καλοκαιρινά προκριματικά: «Δεν είμαι βέβαιος, γιατί έχει αλλάξει ο τρόπος παιχνιδιού μας. Είμαστε πιο δυναμικοί, πιο επιθετικοί, παίρνουμε πιο πολλά ρίσκα, γνωρίζουμε καλύτερα τον εαυτό μας.

Ήταν τότε πολύ σημαντικό να παίξουμε προσεκτικά. Τώρα θα παίξουμε φυσικά για το αποτέλεσμα, αλλά θα ήθελα να παίξουμε και ωραίο ποδόσφαιρο.

Εγώ πάντα θα προτιμήσω ένα καλό αποτέλεσμα από ωραίο ποδόσφαιρο αν ήταν να διαλέξω».

Τους παίκτες της ΑΕΚ εκπροσώπησε στη συνέντευξη Τύπου του αγώνα με την Τσέλιε ο Σταύρος Πήλιος ο οποίος τόνισε από την πλευρά του: «Είναι ένα μεγάλο νοκ-άουτ μας. Το περιμέναμε πως και πως από πριν τα Χριστούγεννα.

Θέλουμε να πάμε όσο πιο μακριά γίνεται, δεν είμαστε για να υπάρχουμε μόνο. Είναι δύο ματς, πρέπει να είμαστε σοβαροί σε όλο το παιχνίδι και το μυαλό μας είναι εδώ».
